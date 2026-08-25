पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के पूर्व विधायक सोहम चक्रवर्ती एक बार फिर विवादों में है। दरअसल, कोलकाता में बेहाल थाने के अंतर्गत उनके खिलाफ एक शिकायत दर्ज हुई है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर सोहम चक्रवर्ती के खिलाफ जांच शुरू कर दी है।

दरअसल, सोहम चक्रवर्ती पर आरोप है कि उन्होंने अपने घर में काम करने वाले बढ़ई के साथ उस वक्त मारपीट की जब वह बढ़ई अपने काम का बकाया लेने के लिए आया था। पूर्व विधायक पर आरोप है कि बढ़ई के साथ उनके आवास पर ही मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया।

धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया

शिकायतकर्ता राजकपूर शर्मा ने बेहाला थाने में चक्रवर्ती के खिलाफ सोमवार को लिखित शिकायत दी। पीड़ित ने आरोप लगाया कि उसका मोबाइल फोन छीन लिया गया और उसके साथ मारपीट की गई और उसे घर से धक्का देकर बाहर निकाल दिया गया। पुलिस ने कहा है कि हमें लिखित शिकायत मिली है और आरोपों की जांच की जा रही है।

80 हजार रुपये बकाया था पूर्व विधायक पर

पीड़ित ने अपनी शिकायत में कहा है कि सोहम चक्रवर्ती ने करीब 2 महीने पहले अपने फ्लैट में फर्नीचर का काम कराया था। काम से पहले 30 हजार रुपये एडवांस दिए थे और बाकी की रकम काम खत्म होने के बाद दिए जाने की बात हुई थी। पीड़ित के मुताबिक, काम पूरा होने के बाद उसने करीब 80,000 रुपये की बकाया राशि के भुगतान के लिए चक्रवर्ती से संपर्क किया, लेकिन उन्होंने यह रकम देने से कथित तौर पर इनकार कर दिया।

‘मारपीट वाले दिन घर बुलाया था पैसे देने के लिए’

पीड़ित बढ़ई ने कहा कि रविवार को चक्रवर्ती के एक सुरक्षाकर्मी ने उससे संपर्क किया और अगले दिन आवास पर आने को कहा। जब वह अगले दिन सोहम चक्रवर्ती के आवास पर पहुंचा तो काफी देर तक इंतजार कराया गया कि उसका भुगतान कर दिया जाएगा और उसने जब इस बात पर जोर दिया कि उसकी बकाया रकम उसे दी जाए तो उसे कथित तौर पर अपशब्द कहे गए और उसका मोबाइल फोन छीन लिया गया। इसके बाद मारपीट की गई और फिर धक्का मारकर घर से बाहर निकाल दिया।

पहले भी मारपीट के आरोपों से घिरे हैं सोहम

इन आरोपों पर सोहम चक्रवर्ती की प्रतिक्रिया खबर लिखे जाने तक नहीं आई थी। बता दें कि चक्रवर्ती को 2026 के विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। वह इससे पहले भी विवादों में रहे हैं। चक्रवर्ती पर उनके विधायक रहने के दौरान आरोप लगा था कि उन्होंने एक फिल्म की शूटिंग के दौरान पार्किंग को लेकर हुए झगड़े के बाद न्यू टाउन इलाके के एक होटल के मालिक और कर्मचारियों के साथ अभद्र व्यवहार किया था। इस घटना को लेकर विवाद पैदा होने के बाद चक्रवर्ती ने अपने व्यवहार के लिए माफी मांगी थी।

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