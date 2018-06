जम्मू कश्मीर में एक पूर्व भारतीय सैनिक राजेंद्र सिंह ने बीजेपी विधायक गगन भगत के ऊपर अपनी बेटी का अपहरण करने का आरोप लगाया है। उन्होंने अपने पिता और आरएस पुरा के कई सारे लोगों के साथ मिलकर जम्मू प्रेस क्लब के बाहर प्रदर्शन भी किया है। राजेंद्र सिंह का कहना है कि उनकी बेटी पंजाब में रहकर पढ़ाई कर रही थी, लेकिन आरएस पुरा के विधायक ने उसे भगा लिया। हालांकि राजेंद्र सिंह द्वारा लगाए गए आरोपों को खुद उनकी बेटी ने खारिज कर दिया है। वहीं आरएस पुरा विधायक गगन भगत ने भी पूर्व सैनिक द्वारा लगाए गए आरोपों को लेकर कहा है कि यह सब उनको अपमानित करने के लिए किया जा रहा है।

पिता द्वारा बीजेपी विधायक पर अपहरण करने का आरोप लगाए जाने के बाद खुद लड़की ने कुछ मीडिया कर्मियों के सामने आकर यह कहा है कि गगन भगत ने उसका अपहरण नहीं किया है और वह एक अच्छे इंसान है। इसके साथ ही लड़की ने यह भी कहा कि वह फिलहाल एक दोस्त के साथ रह रही है। साथ ही लड़की ने यह भी बताया कि उसके परिवार वाले यह नहीं चाहते कि वह अपनी मर्जी से शादी करे, इसके लिए उसे जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है।

Army Jawan seeks PM Modi, Rahul Gandhi's help after BJP MLA Gagan Bhagat abducts his minor daughter. Beti Bachao to Beti Uthao! Shame BJP Shame! pic.twitter.com/X8YOr1erzv

— Salman Nizami (@SalmanNizami_) June 24, 2018