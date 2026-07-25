आरजेडी के पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने शुक्रवार को भाजपा का दामन थाम लिया। पटना में राज्य भाजपा मुख्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान तिवारी बीजेपी में शामिल हुए। इस दौरान पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी भी उपस्थित थे।

भाजपा में शामिल होने के बाद कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मृत्युंजय तिवारी ने राष्ट्रीय लक्ष्यों के साथ तालमेल बिठाने को दल बदलने का मुख्य कारण बताया। उन्होंने कहा कि मैं पार्टी के दृष्टिकोण से प्रेरित हुआ। भाजपा राष्ट्रहित में काम कर रही है। अधिक से अधिक लोग भाजपा में शामिल हो रहे हैं, क्योंकि वे इसकी विचारधारा और दृष्टिकोण से सहमत हैं। उनके बीजेपी में शामिल होने को बिहार की राजनीति में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम माना जा रहा है।

16 जुलाई को दिया था आरेजडी से इस्तीफा

मृत्युंजय तिवारी ने 16 जुलाई को राजद के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल को अपना इस्तीफा सौंप दिया था। हालांकि उस समय प्रदेश अध्यक्ष ने उनसे तेजस्वी यादव के लौटने तक इंतजार करने का आग्रह किया था। इसके बाद तिवारी ने राजद के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी से भी मुलाकात की थी। पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने उन्हें मनाने और निर्णय बदलने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बन सकी। अंततः उन्होंने भाजपा में शामिल होने का फैसला कर लिया।

मृत्युंजय तिवारी लंबे समय तक राजद का प्रमुख चेहरा रहे। इससे पहले इस्तीफा देते समय उन्होंने बताया कि 2014 में जब राजद कठिन दौर से गुजर रही थी, तब पार्टी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने उन्हें राष्ट्रीय प्रवक्ता और मीडिया प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी थी। उन्होंने कहा कि उन्होंने पूरी ईमानदारी से इस जिम्मेदारी का निर्वहन किया और पार्टी की विचारधारा को जनता तक पहुंचाने का काम किया।

तिवारी ने कहा कि वर्ष 2022 में जब पार्टी के कई विधायक अलग हो गए थे और संगठन मुश्किल दौर में था, तब भी उन्होंने पूरी निष्ठा से पार्टी के पक्ष को मजबूती से रखा, लेकिन पिछले सात-आठ महीनों से उनके साथ लगातार अपमानजनक व्यवहार किया गया, जिससे वे बेहद आहत थे।

उन्होंने दावा किया कि उन्होंने अपनी नाराजगी कई वरिष्ठ नेताओं के सामने रखी और तेजस्वी यादव को भी स्थिति से अवगत कराया, लेकिन उनकी शिकायतों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। उनके मुताबिक, पार्टी में कुछ नेताओं का इतना प्रभाव बढ़ गया है कि उनकी बात ही अंतिम मानी जाती है और समर्पित कार्यकर्ताओं की अनदेखी की जा रही है।

‘केसी सिन्हा तो सिर्फ झांकी है, जमानत…’, पटना में टोपी और गमछा के साथ लगा प्रशांत किशोर का पोस्टर

पोस्टर के नीचे सौजन्य: ‘बांकीपुर की जनता’ लिखा है। प्रशांत किशोर को पोस्टर में टोपी और गमछा पहने हुए दिखाया गया है। इस पोस्टर के सामने आने के बाद राजनीतिक हलकों में तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। पढ़ें पूरी खबर।