दिल्ली-एनसीआर में शुक्रवार को हुई तेज बारिश ने सड़कों से लेकर एक्सप्रेसवे तक व्यवस्था की पोल खोल दी। कई इलाकों में पानी भर गया और जगह-जगह लंबा जाम लग गया। इसी बीच पूर्व सांसद और कांग्रेस नेता बृजेंद्र सिंह ने द्वारका एक्सप्रेसवे की एक टनल का वीडियो शेयर कर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा है।

बृजेंद्र सिंह का कहना है कि वह जिस टनल से गुजर रहे थे, वहां पानी भर जाने के कारण उनका वाहन करीब एक घंटे तक फंसा रहा। उन्होंने वीडियो में टनल के अंदर जमा पानी और वहां फंसे वाहनों की स्थिति दिखाई।

बृजेंद्र सिंह ने उठाया टनल की लागत पर सवाल

वीडियो शेयर करते हुए बृजेंद्र सिंह ने दावा किया कि जिस टनल में वह फंसे हैं, उसे करीब 250 करोड़ रुपये प्रति किलोमीटर की लागत से बनाया गया है। इसी को लेकर उन्होंने सरकार पर तंज कसा।

उन्होंने कहा कि यह वही द्वारका एक्सप्रेसवे है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 में किया था। बृजेंद्र सिंह ने प्रधानमंत्री के उस समय दिए गए बयान को भी याद दिलाया, जिसमें एक्सप्रेसवे को दिल्ली और हरियाणा के बीच सफर का अनुभव बदलने वाली बड़ी परियोजना बताया गया था।

‘गाड़ियों की रफ्तार के साथ जिंदगी भी गियर बदलेगी’

द्वारका एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि यह एक्सप्रेसवे लोगों के यात्रा अनुभव को बदल देगा। उन्होंने यह भी कहा था कि इससे सिर्फ गाड़ियों की रफ्तार नहीं बढ़ेगी, बल्कि इस इलाके में रहने वाले लोगों की जिंदगी भी ‘गियर’ बदलेगी।

अब भारी बारिश के दौरान टनल में पानी भरने की घटना को लेकर बृजेंद्र सिंह ने इसी बयान पर सरकार को घेरा है। उनका सवाल है कि जब करोड़ों रुपये खर्च करके आधुनिक टनल बनाई गई है, तो बारिश के दौरान उसमें पानी क्यों भर गया और लोगों को घंटों परेशानी क्यों उठानी पड़ी?

दिल्ली में जगह-जगह पानी और जाम

शुक्रवार को दिल्ली और आसपास के इलाकों में हुई मूसलाधार बारिश से कई जगह हालात बिगड़ गए। प्रमुख सड़कों पर पानी भरने से यातायात की रफ्तार धीमी हो गई। कई जगह गाड़ियां काफी देर तक जाम में फंसी रहीं।

कनॉट प्लेस और लुटियंस दिल्ली समेत कई इलाकों में भी जलभराव देखने को मिला। बारिश का असर इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भी पड़ा। एयरपोर्ट के कुछ हिस्सों में पानी भर गया और यात्रियों को पानी के बीच से अपना सामान लेकर गुजरना पड़ा।

बारिश के कारण उड़ानों पर भी असर पड़ा और कम से कम नौ उड़ानों को दूसरे हवाई अड्डों की ओर मोड़ना पड़ा।

गुरुग्राम में भी सड़कों पर भरा पानी

दिल्ली से सटे गुरुग्राम में भी बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव हो गया। साइबर सिटी, शंकर चौक और शीतला माता रोड समेत कई जगह सड़कों पर पानी जमा हो गया।

इस वजह से प्रमुख रास्तों पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। ऑफिस जाने और लौटने वाले लोगों के साथ-साथ दूसरे यात्रियों को भी काफी परेशानी हुई।

शनिवार को भी बारिश का अनुमान

मौसम विभाग ने शनिवार को भी दिल्ली में बारिश की संभावना जताई है। हालांकि, सोमवार से मौसम के ज्यादा साफ और शुष्क होने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने सितंबर के तीसरे सप्ताह में एक बार फिर बारिश होने की संभावना भी बताई है।

ऐसे में लोगों को जलभराव वाले इलाकों में जाने से बचने और बारिश के दौरान सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। दिल्ली में इस साल अगस्त भी सामान्य से ज्यादा बारिश वाला रहा। 30 अगस्त शाम 5:30 बजे तक राजधानी में 354.1 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई थी।

भारतीय मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली में अगस्त के दौरान सामान्य बारिश करीब 233.1 मिलीमीटर रहती है। यानी इस बार सामान्य के मुकाबले करीब 120 मिलीमीटर ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। इससे पहले 2025 में अगस्त में दिल्ली में 400.81 मिलीमीटर और 2024 में 390.3 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई थी।

द्वारका एक्सप्रेसवे की टनल में पानी भरने की घटना अब राजनीतिक मुद्दा बन गई है। बृजेंद्र सिंह ने महंगी लागत से बनी इस परियोजना में जलभराव को लेकर सवाल खड़े किए हैं।

उनके वीडियो के बाद सवाल यह उठ रहा है कि भारी बारिश जैसी स्थिति में करोड़ों रुपये खर्च करके तैयार किए गए बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट आम लोगों को कितनी राहत दे पा रहे हैं। हालांकि, टनल में जलभराव की वजह और पानी निकालने की व्यवस्था को लेकर संबंधित अधिकारियों की ओर से विस्तृत प्रतिक्रिया का इंतजार है।