कर्नाटक के दिग्गज कांग्रेस नेता और मुख्यमंत्री रह चुके के सिद्दारमैया का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वे एक शिकायत करने आई महिला से सरेआम बदसलूकी की। मैसूर से सामने आए इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि सिद्दारमैया पहले महिला पर गुस्सा हुए फिर उन्होंने सैकड़ों लोगों की भीड़ में महिला का दुपट्टा खींच लिया। इस शर्मनाक घटना के बाद भी कांग्रेस नेता ने माफी नहीं मांगी। हालांकि पार्टी के एक नेता ने इस पर सफाई देने की कोशिश जरूर की। राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) ने कर्नाटक के डीजीपी को पत्र लिखकर इस मामले में जांच की मांग की है।

क्या-क्या हुआ?: रिपोर्ट्स के मुताबिक महिला ने की शिकायत थी कि उन्होंने वोट देने के बाद अपने विधायक को अब तक नहीं देखा है। इसके बाद महिला और सिद्दारमैया के बीच तकरार हुई। इसी बीच उन्होंने महिला पर झल्लाते हुए पहले उसके हाथ से माइक छिन लिया। फिर झटके से उस दुपट्टा भी खींच डाला। इस दौरान मौके पर कई नेता मौजूद थे, उन्होंने दूर से ही सिद्दारमैया को बैठने का इशारा तो किया लेकिन वे हंसते रहे।

#WATCH Former Karnataka Chief Minister and Congress leader Siddaramaiah misbehaves with a woman at a public meeting in Mysuru. #Karnataka pic.twitter.com/MhQvUHIc3x

— ANI (@ANI) January 28, 2019