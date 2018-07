जम्मू कश्मीर में पीडीपी-बीजेपी का गठबंधन टूटने के बाद राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने महबूबा मुफ्ती पर जमकर निशाना साधा है। अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती पर तंज कसते हुए कहा कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए नहीं रुकती थीं, लेकिन अब सब बदल गया है। उन्होंने कहा, ‘पीडीपी-बीजेपी की सरकार ने बहुत बड़े-बड़े वादे किए थे और आज वे लोग खुद दावा कर रहे हैं कि वे नाकाम हो गए। जैसे ही सरकार गिरी वैसे ही मंत्रियों ने इस गठबंधन के साथ असमानताएं बतानी शुरू कर दी। महबूबा मुफ्ती पहले पीएम मोदी की तारीफ करते हुए नहीं थकती थीं, लेकिन अब वो कह रही हैं कि मोदी जी अपनी 56 इंच की छाती से एक इंच जम्मू कश्मीर के लिए दे दो।’

इससे पहले भी अब्दुल्ला ने ट्वीट कर महबूबा पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि आज भी उन्हें वह दिन याद है जब महबूबा ने कहा था कि पीएम मोदी कश्मीर के लिए कुछ भी कर सकते हैं और कश्मीर की समस्या का हल केवल मोदी ही कर सकते हैं।

PDP-BJP govt made big promises&today themselves claim that they failed, as soon as the govt fell the ministers are finding disparities in the alliance. Mehbooba Mufti couldn't stop praising PM before but now she says"Modi ji 56 inch ki chaati se 1 inch J&K ko de do":Omar Abdullah pic.twitter.com/JcBD0gMvGk

Our memories aren’t that short @MehboobaMufti. It wasn’t long ago when you were telling us that @PMOIndia is the only person who has done anything for Kashmir & has the ability to solve our problems. https://t.co/J2Z2yeQaZu

— Omar Abdullah (@OmarAbdullah) July 7, 2018