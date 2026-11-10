UP Assembly Election 2027: पूर्व सीबीआई प्रमुख एम. नागेश्वर राव की पार्टी ‘सर्वजन सनातन पार्टी’ उत्तर प्रदेश में 2027 का विधानसभा चुनाव लड़ेगी। पार्टी ने चुनाव के लिए संभावित उम्मीदवारों से आवेदन मांगे हैं। एल नागेश्वर राव ने बताया कि उनकी पार्टी संभावित उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया का पहला चरण शुरू कर रही है।

पूर्व सीबीआई प्रमुख ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा, “यह आवेदन केवल पहले चरण की शुरुआती स्क्रीनिंग के लिए है। जो आवेदक शुरुआती तौर पर उपयुक्त पाए जाएंगे, उनसे दूसरे चरण में विस्तृत जानकारी और जरूरी दस्तावेज मांगे जाएंगे।”

आवेदन करने वालों के लिए शर्त

एम नागेश्वर राव ने कहा कि आवेदन करने वालों के लिए शर्त यह है कि उन्हें ‘सर्वजन सनातन पार्टी’ की विचारधारा, मुख्य उद्देश्यों और नीतियों में विश्वास होना चाहिए और वे इनके अनुरूप काम करने के लिए प्रतिबद्ध होने चाहिए। एल नागेश्वर राव ने कहा, “पार्टी में शामिल होने के लिए शर्तें इस प्रकार हैं, आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए, उसका नाम उत्तर प्रदेश के किसी विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में दर्ज होना चाहिए और नामांकन पत्रों की जांच की तारीख तक उसकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए।”

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 — भावी प्रत्याशियों से प्रारम्भिक आवेदन आमंत्रित



सर्वजन सनातन पार्टी (ससपा) उत्तर प्रदेश के सभी 403 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में भावी प्रत्याशियों के चयन हेतु प्रथम चरण की प्रक्रिया प्रारम्भ कर रही है। इच्छुक एवं योग्य व्यक्तियों से ऑनलाइन… pic.twitter.com/FEequtgFoG — M. Nageswara Rao IPS (Retired) (@MNageswarRaoIPS) November 9, 2026

पूर्व सीबीआई प्रमुख ने आगे कहा, “आवेदन जमा करने का मतलब यह नहीं है कि आवेदक को पार्टी का उम्मीदवार चुन लिया जाएगा या उसे पार्टी का टिकट मिल ही जाएगा। उम्मीदवारों के चयन पर अंतिम फैसला पार्टी का अधिकृत नेतृत्व ही करेगा।”

राजनीति में आने के अपने कारणों को स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा था, “इसका विकल्प पहचान की राजनीति का कोई दूसरा रूप नहीं है, बल्कि एक ऐसी राजनीति है जो भारत की सभ्यतागत मूल्यों, संवैधानिक लोकतंत्र और हर नागरिक के कल्याण व सम्मान पर आधारित हो।” राव का दावा है कि उनकी पार्टी एक ऐसा भारत बनाना चाहती है जो सोच में आधुनिक हो, अपनी सभ्यता से जुड़ा हो और जिसका लक्ष्य एक हो।”

हम अतीत को फिर से नहीं दोहराना चाहते- पूर्व सीबीआई प्रमुख

उन्होंने कहा, “हम अतीत को फिर से नहीं दोहराना चाहते। हम भारत की उन बेहतरीन विरासतों को अपनाना चाहते हैं जो हमें मिली हैं, उन्हें आज के समय के हिसाब से नया रूप देना चाहते हैं, ज्ञान और नवाचार (इनोवेशन) के जरिए उन्हें और समृद्ध बनाना चाहते हैं, और फिर उन्हें और अधिक मजबूत बनाकर आने वाली पीढ़ियों को सौंपना चाहते हैं।”

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सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जजों में से एक जस्टिस एल नागेश्वर राव 7 जून 2022 को रिटायर हो रहे हैं। इससे पहले शुक्रवार (20 माई) को उन्हें सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में विदाई दी गई। इस मौके पर बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष और वरिष्ठ अधिवक्ता प्रदीप राय ने खुलासा किया कि जज बनने से पहले नागेश्वर राव ने फिल्मों में भी काम किया है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…