ओपी राजभर ने समाजवादी पार्टी में फूट की बात कई बार कही है। पिछले दो दिनों से वह लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे यूपी की सियासत का तापमान बढ़ गया है। अब इन बयानों पर समाजवादी पार्टी प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पहली बार प्रतिक्रिया दी है।

अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि योगी सरकार के “अफवाह मंत्री” का नाम ओपी राजभर है। उन्होंने कहा कि इस बार शायद उन्हें एक सीट भी नहीं मिलने वाली है। अगर गलती से उन्हें एक सीट दे भी दी गई तो वह उसे जीत नहीं पाएंगे। अखिलेश यादव ने यहां तक कहा कि ओपी राजभर ने काली कमाई के दम पर बड़े-बड़े बोल बोले थे।

जानकारी के लिए बता दें कि ओपी राजभर ने कहा था कि कल से सब पूछ रहे हो कि सपा में क्या टूट होने वाली है? तो सुनो! सपा के बागी सांसदों के गुट का नेतृत्व उत्तर प्रदेश की ‘बागी भूमि’ का एक लाल करेगा। और करे भी क्यों न? कल जिस तरह से सपा कार्यालय में सम्मेलन के नाम पर ब्राह्मणों को तिरस्कृत किया गया, उससे ‘बागी बलिया’ का लाल बहुत आहत है। योजना पहले से थी लेकिन कल कि घटना ने आग में घी डालने का काम कर दिया है। टूट होकर रहेगी।

राजभर ने आगे लिखा कि मेरी एक प्रतिक्रिया पर जिस तरह से पूरा सैफई खानदान मुझे गाली देने और सफाई देने में जुट गया, उससे ज्यादा बेहतर है कि अखिलेश बाबू ट्विटर, ऐसी और पीसी वाली नेतागिरी छोड़कर अब सांसद बचाओ अभियान शुरू कर दें। और दुखी एवं निराश सांसदों के घर जाकर उनसे माफी मांगे।

बुधवार को भी ओपी राजभर ने ऐसे ही तेवर दिखाए थे। उन्होंने कहा था कि समाजवादी पार्टी में बड़ी टूट होने वाली है।” उन्होंने यह भी कहा कि सपा नेता रामगोपाल यादव ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी है। राजभर ने सवाल उठाते हुए कहा कि खनन घोटाले और गोमती रिवरफ्रंट घोटाले का मास्टरमाइंड कौन है, यह पूरा उत्तर प्रदेश जानता है।

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