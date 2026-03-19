UP News: उत्तर प्रदेश के इटावा जिले से एक शख्स की मौत की खबर हैरान करने वाली है जो कि केवल एक हादसा नहीं, बल्कि व्यवस्था की संवेदनहीनता और तकनीकी बदलावों की खामियों का आईना है। इटावा में एक चायवाले का बिजली का बिल 1.60 लाख रुपये आया, जिसके चलते वे तनाव में आ गए, और इसी तनाव की वजह से उन्हें सदमा लगा और उसकी मौत हो गई है।

दरअसल, यह मामला इटावा के भरथना क्षेत्र के संकिसरपुर में रहने वाले 50 साल के चायवाले शिवपाल सिंह का है। उनके बिजली का बिल उनकी आर्थिक क्षमता से कई गुना ज्यादा था। 1.60 लाख रुपये भरना उनके लिए काफी मुश्किल था। इसके चलेत उन्हें सदमा लगा और उनकी मौत हो गई।

क्या है पूरा मामला?

जानकारी के मुताबिक, दिसंबर 2025 में शिवपाल के घर स्मार्ट मीटर लगाया गया। शुरुआत में सब सामान्य लगा लेकिन धीरे-धीरे बिजली बिल असामान्य रूप से बढ़ने लगा। महज तीन महीनों में बिल 1.60 लाख रुपये तक पहुंच गया। एक छोटे चाय विक्रेता के लिए यह रकम सिर्फ एक बिल नहीं, बल्कि कर्ज और बर्बादी का संकेत थी।

क्या बोले मृतक शिवपाल के परिजन?

परिजनों के मुताबिक, शिवपाल सिंह कई दिनों तक बिजली विभाग के दफ्तरों के चक्कर लगाते रहे। उन्होंने बिल की जांच और संशोधन की गुहार लगाई, लेकिन हर बार उन्हें टाल दिया गया। विभाग की तरफ से उन्हें कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया, और न ही कोई सुनवाई हुई। इसके चलते शिवपाल का तनाव बढ़ता गया। यही तनाव धीरे-धीरे उनकी सेहत पर भारी पड़ता गया और आखिरकार उन्हें दिल का दौरा पड़ा, जिससे उनकी मौत हो गई।

विभाग को लेकर लोगों में गुस्सा

शिवपाल की मौत के बाद परिवार पूरी तरह टूट गया। उनकी बेटी राखी के अनुसार पापा लगातार परेशान थे, रातों की नींद उड़ गई थी। उन्हें उम्मीद थी कि विभाग उनकी बात सुनेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। घटना के बाद गुस्साए ग्रामीणों और परिजनों ने शव को SDO कार्यालय के बाहर रखकर जोरदार प्रदर्शन किया।

लोगों ने बिजली विभाग पर लापरवाही और संवेदनहीनता का आरोप लगाया और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की।

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