उत्तर प्रदेश के इटावा से एक बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां शनिवार शाम करीब 8 बजे, चकरनगर पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत चंबल पुल से एक नवविवाहित महिला ने चंबल नदी में छलांग लगा दी। पुलिस ने स्थानीय गोताखोरों और एक मोटर बोट की मदद से तलाशी अभियान शुरू किया, लेकिन देर रात तक महिला का कोई सुराग नहीं मिला।

महिला की पहचान भावना दिवाकर (23) के रूप में हुई है, जो इटावा के मोहल्ला कटरा शमशेर खान निवासी अशोक कुमार की बेटी थी। उसकी शादी 12 मार्च को सहसों पुलिस थाना क्षेत्र के गांव हनुमंतपुरा निवासी सत्यवीर से हुई थी। हालांकि, शादी के महज दो दिन बाद ही उसने ऐसा कदम उठा लिया।

परिजनों संग आ रही थी मायके

भावना की चाची उर्मिला देवी के अनुसार, भावना पर किसी बुरी आत्मा का साया था। इसी वजह से, उर्मिला देवी और भावना का भाई अजय कुमार उसे बाइक पर बिठाकर इटावा स्थित उसके मायके ले जा रहे थे, तभी यह घटना घटित हुई।

पुलिस ने बताया कि जब बाइक चंबल पुल पर पहुंची, तो भावना अचानक बाइक से उतर गई और परिवार वालों के कुछ समझ पाने या प्रतिक्रिया देने से पहले ही उसने नदी में छलांग लगा दी। सूचना मिलने पर पुलिस और ससुराल पक्ष के लोग मौके पर पहुंचे; एक मोटर बोट बुलाई गई और नदी में तलाशी अभियान शुरू किया गया।

SHO बलराम मिश्रा ने बताया कि छलांग लगाने का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। हम मामले की जांच कर रहे हैं। परिजनों का कहना है कि महिला पर बुरी आत्मा का साया था। हालांकि, हम विभिन्न पहलुओं पर जांच कर रहे हैं।

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आगरा में एक महिला ने आत्महत्या कर ली। उसने आरोप लगाया कि वह जिस पुलिस कांस्टेबल के साथ रहती थी उसने वर्षों तक उसका शारीरिक और मानसिक शोषण किया। महिला का कहना था कि कांस्टेबल ने उससे शादी का वादा किया और बाद में मुकर गया। उसने आरोप लगाया कि मदद की गुहार लगाने पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। पूरी खबर पढ़ें…