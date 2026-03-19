बिहार के बिजली विभाग में जूनियर इंजीनियर के पद पर कार्यरत मनोज कुमार रजक के भ्रष्टाचार ने अधिकारियों के साथ-साथ आम लोगों को भी हैरान कर दिया है। नौकरी में भ्रष्टाचार और निजी जीवन में व्यभिचार मतलब हद ही कर दी। मनोज रजक जिन्होंने साल 2009 में बिजली विभाग में योगदान दिया था पर आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) ने बड़ी कार्रवाई की।

कोर्ट से सर्च वारंट लेने के बाद बुधवार को ईओयू ने अपनी छह टीमों को छापेमारी की जिम्मेदारी दी। इन टीमों ने मधुबनी, दरभंगा, सुपौल के निर्मली और करजाइन व पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में एक साथ छापे मारे। यह कार्रवाई कई घंटे चली। छापों में रजक के ठिकानों से अकूत संपत्ति के कागजात मिले। इतनी संपत्ति जो उनके साथ का कोई कर्मचारी अपने कार्यकाल में कमाने की सोच भी नहीं सकता।

जांच के दौरान अधिकारियों के जेई के चरित्र का भी पता चला। उनकी पत्नी ने ऑन रिकॉर्ड बताया कि वे आशिक मिजाज हैं और उनकी गर्लफ्रेंड नेपाल में रहती है। उसके लिए उन्होंने नेपाल के सुनसरी जिले में जमीन लेकर एक माकान बनवाया है। मकान गर्लफ्रेंड के ही नाम पर है। इस बात से सामने आने के बाद अन्य कार्रवाई के साथ ही रजक पर फॉरेन फंडिंग के आरोप में भी कार्रवाई की तलवार लटक रही है।

ईओयू की जांच में क्या क्या सामने आया?

  • अपनी नौकरी के दौरान रजक ने NH किनारे कई प्लॉट खरीदे और उसपर कॉमर्शियल गोदाम बनाकर किराए पर लगा दिया।
  • अररिया में उन्होंने जमीन खरीदी। दरभंगा और सुपौल में आवासीय मकान बनावाया। दरभंगा वाले मकान में कुछ महीने पहले ही गृह प्रवेश किया।
  • दरभंगा में दो और प्लॉट भी लिए। सुपौल के करनाईन थाने के अपने पैतृक गांव में एचपी गैस की डिस्ट्रीब्यूटरशिप ली। यह एजेंसी उनके भाई के संजय रजक के नाम पर है। मामले में उन्हें भी सह-अभियुक्त बनाया गया है।
  • वहीं, सुपौल में गैस एजेंसी के पास आवासीय प्लॉट लेकर मकान का भी निर्माण कराया है। उनके द्वारा पत्नी वीणा भारती के नाम पर दरभंगा में पेट्रोल पंप के लिए भूमि खरीदे जाने की जानकारी भी मिली है।
  • रजक के ठिकानों पर तालाशी के दौरान उनके पास से चाय बगान के दस्तावेज भी मिले हैं, जो कि दार्जिलिंग में हैं। इसके अलावा उन्होंने नेपाल में भी संपत्ति बनाई है।

फिलहाल ईओयू के टीम ने सुपौल के निवासी मनोज कुमार रजक के खिलाफ आय से 62.66 प्रतिशत अधिक संपत्ति अर्जित करने का मामला दर्ज किया है। वैसे अनुमान है कि पूरा आकलन होने के बाद उसकी संपत्ति उसकी आय से 120 फीसदी अधिक हो सकती है। विभाग को उनके खिलाफ कम से कम 100 करोड़ की संपत्ति की जानकारी मिली है। अभी उनके 1.2 करोड़ संपत्ति का पता चला है।

विभाग फिलहाल छापेमारी में मिले सारे दस्तावेजों की जांच कर रही है। साथ ही सारी प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू पता की जा रही है। इधर, सरकारी कर्मी होने के बादजूद रजक के नेपाल में निवेश को देखते हुए उनके विरुद्ध दर्ज केस में जांच का दायरा बढ़ सकता है। ईओयू ने कांड में विदेशी फंडिंग के एंगल से भी जांच की संभावना जताई है। दरअसल, किसी सरकारी सेवक रहते बिना अनुमति विदेश जाने और वहां पर रिश्तेदारी और संपत्ति बनाने का मामला संवेदनशील है।

गौरतलब है कि साल 2009 में नौकरी ज्वॉइन करने वाले रजक एक साधारण परिवार से आते हैं। उनकी परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी नहीं रही है। उनको जब तक सरकारी नौकरी नहीं मिली थी, तब तक एजुकेशन लोन के 85 हजार चुकाने में भी दिक्कत हो रही थी। लोन भी उन्होंने नौकरी लगने के बाद ही चुकाया है। हालांकि, अपनी 17 साल की नौकरी में उन्होंने इतना नोट छापा कि जांच एजेंसियां भी हैरान हैं। सेवा के दौरान उनकी अधिकतर पोस्टिंग सीमांचल के अररिया, कटिहार, दरभंगा, मधुबनी जिले में ही रही और यहीं पर उन्होंने आकूत संपत्ति बनाई।