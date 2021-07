पर्यावरण बचाने की मुहिमः पेड़ न कटें…इसलिए ऐक्टिविस्ट चिपका रहे भगवान के फोटो, बोले- विकास चाहिए, पर जंगलों का “विनाश” नहीं

छत्तीसगढ़ के बालोद में पर्यावरण बचाने की मुहिम में जुटे एक्टिवस्ट वीरेंद्र सिंह गुनगुना इन दिनों चर्चा में हैं। वह पेड़ों को काटे जाने से रोकने के लिए उन पर भगवान की तस्वीरें चिपका रहे हैं। पर्यावरण एक्टिविस्ट वीरेंद्र सिंह को ग्रीन कमांडों के नाम से भी जाना जाता है। वो कहते हैं कि हमें विकास चाहिए लेकिन इसके लिए जंगलों के विनाश को भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वह इन दिनों 2900 पेड़ों को कटने से बचाने की मुहिम में जुटे हुए हैं।

दरअसल बालोद जिले के अंतर्गत आने वाले दैहान तरौद से एक बाइपास रोड को प्रस्तावित किया गया है। रोड चौड़ीकरण के लिए 2900 पेड़ों को काटा जाना है। इसके विरोध में पर्यावरण प्रेमी सड़कों पर उतर आए हैं। वह पेड़ों पर भगवान की तस्वीरें लगा रहे हैं। वीरेंद्र सिंह का कहना है कि हर पेड़ में ईश्वर का वास होता है, वह हमें प्राण वायु देती है लेकिन विकास के नाम पर उन्हें ही खत्म कर रहे हैं। इससे प्रकृति का संतुलन बिगड़ सकता है।

#WATCH | An environment activist pastes photos of Gods on trees to save them from felling for a proposed road project in Balod, Chhattisgarh

“The project will lead to felling of 2,900 trees. We want development, but don’t want forests to be harmed,” said Virendra Singh yesterday pic.twitter.com/b2kcMIse7J

— ANI (@ANI) July 25, 2021