‘सरकार से सभी को मिलेगा रोटी, रोजगार और मकान’

केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने देश की प्रगति से संबंधित वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) और रियल एस्टेट जैसे विधेयकों के आगामी बजट सत्र में पारित होने का भरोसा जताया है।

उन्होंने कहा कि सरकार अगले 10 साल में हर नागरिक को ‘‘3 R’’ रोजी, रोटी और आवास (रेजिडेंस) मुहैया कराएगी। अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय राज्य मंत्री नकवी ने ट्वीट किया, मैं आश्वस्त हूं कि राष्ट्र की प्रगति से संबंधित विधेयक जैसे जीएसटी, रिएल एस्टेट आगामी बजट सत्र में पास होंगे।

I am confident that Bills related to nation’s progress like GST, Real Estate Bills will be passed in the coming Budget Session.

