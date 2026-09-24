प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की छापेमारी के विरोध में बृहस्पतिवार को आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मोहाली में जोरदार प्रदर्शन किया है। पंजाब में सरकार चला रही आम आदमी पार्टी का कहना है कि केंद्र की भाजपा सरकार ईडी का गलत इस्तेमाल कर रही है।

आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन को देखते हुए मौके पर पंजाब पुलिस के जवान तैनात हैं।

पंजाब सरकार ने ईडी की कार्रवाई पर तत्काल न्यायिक दखल की मांग करते हुए पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। पंजाब में आम आदमी पार्टी के प्रभारी मनीष सिसोदिया ने कहा है कि पंजाब को परेशान किया जा रहा है।

पुलिस के साथ हुई धक्का-मुक्की

आम आदमी की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दफ्तर के अंदर जाने की कोशिश की तो पुलिस ने उन्हें रोका। इस दौरान आप कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी हुई है। पंजाब में आम आदमी पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष अमनशेर सिंह शेरी कलसी के नेतृत्व में प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार और ईडी के खिलाफ नारेबाजी की।

ईडी की यह कार्रवाई मंगलवार को शुरू हुई थी और बृहस्पतिवार को भी जारी रही। ईडी के अफसरों ने चंडीगढ़ स्थित एक आवास पर भी छापेमारी की, जहां दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन रहते हैं। ईडी की टीम ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (जीएमएडीए) के मुख्यालय और दो आईएएस अफसर के घरों पर छापेमारी कर रही है। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी सरकार के मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां के भतीजे के घर पर भी ईडी ने छापेमारी की है।

आम आदमी पार्टी ने कहा है कि बीजेपी सरकार के इशारे पर की जा रही ईडी की कार्रवाई का पंजाब के तीन करोड़ लोग मुंहतोड़ जवाब देंगे।

ईडी के अफसरों ने मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के तहत पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा और दिल्ली में जीएमएडीए के मुख्यालय सहित कई अन्य ठिकानों की तलाशी ली है। यह जांच दिल्ली स्थित तिरुपति इंफ्राप्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और उससे जुड़ी कंपनियों से संबंधित है।

क्या कर रही है ईडी?

ईडी भूमि अधिग्रहण, संपत्तियों की नीलामी और निजी रियल डेवलपर्स को कथित तौर पर दी गई वित्तीय छूट में हुई गड़बड़ियों की जांच कर रही है। जांच के दायरे में मोहाली और न्यू चंडीगढ़ में 5,000 एकड़ से अधिक जमीन के अधिग्रहण को लेकर किए गए फैसले शामिल हैं।

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पंजाब में विपक्षी नेताओं ने दावा किया है कि आम आदमी पार्टी सरकार के तहत पुलिस बल डर के माहौल में काम कर रहा है हालांकि पंजाब पुलिस ने इस दस्तावेज को फर्जी करार दिया है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।