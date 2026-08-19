समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता आजम खान के ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को ताबड़तोड़ छापेमारी की है। यह छापेमारी रामपुर से लेकर सहारनपुर और दिल्ली तक 10 ठिकानों पर की गई है।

आजम खान बीते कई सालों से जेल में बंद हैं। यह छापेमारी उनके खिलाफ पीएमएलए से संबंधित मामले में दर्ज केस के तहत की गई है। इस दौरान सरकारी धन के गलत इस्तेमाल, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, डॉक्युमेंट्स और डिजिटल सबूतों के बारे में पता लगाया जा रहा है।

जौहर यूनिवर्सिटी और आजम खान से जुड़े मामलों में इनकम टैक्स समेत कई सरकारी एजेंसियां जांच कर रही हैं। एजेंसियां यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि क्या जौहर यूनिवर्सिटी को अवैध तरीके से फंड मिला और इस पैसे का इस्तेमाल यूनिवर्सिटी के काम में किया गया?

पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान के मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट का मुख्यालय लखनऊ में है जिसके मुख्य ट्रस्टी खान ही हैं। उनके अलावा परिवार के कुछ सदस्य और सहयोगी भी ट्रस्ट में शामिल हैं। यह ट्रस्ट रामपुर जिले में मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय और एक पब्लिक स्कूल चलाता है।

40 में से 38 इमारतों को गिराने का आदेश

जुलाई, 2026 में रामपुर विकास प्राधिकरण (आरडीए) ने विश्वविद्यालय की 40 में से 38 इमारतों को गिराने का आदेश जारी किया था। इसे लेकर काफी विवाद हुआ और बाद में इस पर अंतरिम रोक लगा दी गई। इसके अलावा फायर विभाग, लोक निर्माण विभाग और जल निगम की ओर से भी जौहर विश्वविद्यालय को नोटिस जारी किए गए थे।

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सपा नेता शिवपाल सिंह यादव ने कहा है कि यूपी में सपा सरकार बनी तो आजम खान को गृह मंत्री बनाया जाएगा। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।