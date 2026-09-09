प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को कर्नाटक के लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) मंत्री सतीश जारकीहोली, उनकी बेटी एवं सांसद प्रियंका जारकीहोली और कुछ अन्य लोगों से जुड़े परिसरों पर छापेमारी की है। ईडी के अफसरों ने बताया कि करीब 18 परिसरों की तलाशी ली जा रही है। इनमें शहर के ‘डॉलर्स कॉलोनी’ इलाके में स्थित सतीश जारकीहोली का मकान भी शामिल है।

अफसरों ने बताया कि चिक्कोड़ी लोकसभा सीट से सांसद उनकी बेटी प्रियंका जारकीहोली के परिसरों की भी तलाशी ली जा रही है।

छापेमारी के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के लिए सीआरपीएफ के जवान भी तैनात रहे। छापेमारी के दौरान ईडी ने क्या-क्या दस्तावेज या अन्य सामग्री बरामद की, इस बारे में विस्तृत जानकारी अभी नहीं मिल सकी है। अफसरों ने बताया कि यह एक नई जांच है और इसका जारकीहोली के बहनोई एवं आबकारी विभाग के अधिकारी वाई. डी. मंजूनाथ से जुड़े मामले से कोई संबंध नहीं है।

इस साल जून में भी ईडी के अफसरों ने सतीश जारकीहोली के बहनोई वाई. मंजुनाथ के आवास की तलाशी ली थी। अफसरों ने उनके करीबी सहयोगियों और रिश्तेदारों के आवासों की भी तलाशी ली थी।

सतीश जारकीहोली कर्नाटक कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में हैं। जारकीहोली परिवार बेलगावी क्षेत्र की राजनीति में प्रभावशाली रहा है।

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तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद नदीमुल हक के ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) की कार्रवाई को लेकर पार्टी ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। टीएमसी की राज्यसभा सांसद सागरिका घोष ने इस छापेमारी को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए और इसे ‘गंदी राजनीति’, ‘निचले स्तर की राजनीति’ और ‘बदले की राजनीति’ करार दिया। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।