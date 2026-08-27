सियासत पंजाब दी में आज बात करेंगे राज्य के सरकारी कर्मचारियों द्वारा की गई हड़ताल पर…. जानेंगे इस हड़ताल पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने क्या कहा और पंजाब बीजेपी के पूर्व प्रदेश सुनील जाखड़ ने भगवंत मान को चेतावनी देते हुए क्या कहा?

इस अलावा ‘सियासत पंजाब दी‘ में यह भी जानेंगे कि वंदे मातरम को लेकर सिखों के कुछ संगठन अकाल तख्त के पास क्यों पहुंचे? और बात पंजाब बीजेपी में संदीप पाठक के अगले रोल पर भी करेंगे।

पंजाब में सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल

गुरुवार को पंजाब सरकार के तीन लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों ने लंबित डीए को जारी करने सहित अपनी विभिन्न मांगों को लेकर राज्यव्यापी हड़ताल की। हड़ताल के कारण विभिन्न सरकारी विभागों का कामकाज प्रभावित हुआ और अस्पतालों में बाह्य रोगी विभाग (ओपीडी) की सेवाएं भी बाधित रहीं।

गुरुवार को ही राज्य के मुख्यमंत्री भगवंत मान को जालंधर में कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ उनकी मांगों और समस्याओं पर चर्चा करने के लिए बैठक करनी थी। हालांकि, उन्होंने हड़ताल कर रहे कर्मचारियों से स्पष्ट कर दिया कि बातचीत तभी होगी, जब वे अपनी हड़ताल खत्म कर देंगे।

भगवंत मान ने X पर एक पोस्ट में कहा, “कर्मचारी हमारे परिवार का अहम हिस्सा हैं और उनकी हर जायज मांग सुनने के लिए हम तैयार हैं। लेकिन बातचीत और हड़ताल एक साथ नहीं चल सकतीं। सरकार हर समस्या का समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन बातचीत तभी होगी, जब हड़ताल खत्म की जाएगी।”

मुख्यमंत्री द्वारा कर्मचारी संगठनों से बातचीत कैंसिल किए जाने पर पंजाब बीजेपी के पूर्व प्रमुख सुनील जाखड़ ने उन्हें नसीहत देते हुए कहा कि “अहंकार का अंत कड़वा होता है।”

सुनील जाखड़ ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ने पहले प्रदर्शनकारी कर्मचारियों के साथ बैठक का स्थान (चंडीगढ़ के पंजाब भवन से जालंधर के PAP मुख्यालय) बदला और फिर बैठक पूरी तरह से रद्द कर दी।

उन्होंने AAP सरकार पर चुनाव को देखते हुए मुफ्त योजनाओं की घोषणा करने लेकिन कर्मचारियों को उनका हक न देने का आरोप लगाया। साथ ही ध्यान दिलाया कि वित्त वर्ष 2026-27 के अंत तक पंजाब का बकाया कर्ज लगभग 4.47 लाख करोड़ रुपये से 4.57 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचने का अनुमान है।

‘वंदे मातरम’ पर अकाल तख्त के पास पहुंचे सिख संगठन

‘वंदे मातरम’ गाने को लेकर विभिन्न सिख संगठनों के लोग अकाल तख्त के पास पहुंचे हैं। इन सगंठनों में शिरोमणि अकाली दल (अमृतसर), जगतार सिंह हवारा कमेटी, यूनाइटेड सिख स्टूडेंट्स फेडरेशन और पंज प्यारों के सदस्य शामिल थे। इन संगठनों ने अकाल तख्त के कार्यकारी जत्थेदार को एक ज्ञापन सौंपकर ‘वंदे मातरम’ गाने के संबंध में स्पष्ट और एकसमान पंथिक दिशानिर्देशों जारी करने की मांग की।

इन संगठनों का तर्क है कि इस विषय को सिर्फ राजनीतिक या राष्ट्रीय नीति के नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि सिख धार्मिक मान्यताओं, सिख रहत मर्यादा और समुदाय के धार्मिक अधिकारों के संदर्भ में समझा जाना चाहिए।

ज्ञापन के जरिए सिख संगठनों ने अकाल तख्त से यह बात भी स्पष्ट करने का निवेदन किया कि क्या निराकार ‘अकाल पुरख’ की पूजा करने वाला सिख किसी देश, राज्य या धरती को धार्मिक रूप से ‘माता’ मानकर उसकी पूजा/वंदना कर सकता है?

इसके अलावा सिख संगठनों ने यह भी सवाल है कि क्या ‘वंदे मातरम’ के मूल पाठ में देवी-देवताओं की स्तुति शामिल होने के कारण सिख धर्म के अनुयायियों के लिए इसे गाना धार्मिक रूप से अनुमेय (स्वीकार्य) है? और क्या कोई सरकारी निर्देश, शैक्षणिक संस्थान, नियोक्ता या सैन्य सेवा किसी सिख को ऐसे कार्य के लिए बाध्य कर सकती है जो उनकी धार्मिक मान्यताओं के विपरीत हो?

संदीप पाठक को पंजाब में क्या रोल देगी बीजेपी?

आम आदमी पार्टी से बीजेपी में आए राज्यसभा सांसद संदीप पाठक ने बुधवार को अमित शाह से मुलाकात की। दोनों की इस मीटिंग के बाद से यह कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी उनका पंजाब में पार्टी के लिए रणनीति बनाने के काम में इस्तेमाल कर सकती है।

संदीप पाठक को हाल ही में बीजेपी ने नेशनल सेक्रेटरी नियुक्त किया है। वह पार्टी के 16 नेशनल सेक्रेटरी मेें से एक हैं। वह आम आदमी पार्टी से बीजेपी में आए इकलौते AAP नेता हैं, जिन्हें बीजेपी संगठन में शामिल किया गया है।

संदीप पाठक 2022 के विधानसभा चुनावों के दौरान AAP के पंजाब प्रभारी थे और उन्होंने पार्टी के संगठन और चुनावी रणनीति को बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। BJP अब पंजाब में राजनीतिक स्थिति का आकलन करने के लिए उनके अनुभव का इस्तेमाल कर सकती है। संदीप पाठक BJP को उन निर्वाचन क्षेत्रों की पहचान करने में मदद कर सकते हैं, जहां AAP के बागी असर डाल सकते हैं और कौन सी सीटें जीतने की सबसे ज़्यादा संभावना है।

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