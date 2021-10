हरियाणाः ऐलनाबाद में बीजेपी उम्मीदवार को किसानों ने मारे धक्के, गुरुद्वारे से जबरन निकाला बाहर

लखीमपुर खीरी के बाद बीजेपी के खिलाफ किसानों का गुस्सा बढ़ता ही दिख रहा है। हरियाणा के ऐलनाबाद में जब बीजेपी उम्मीदवार एक गुरुद्वारे पहुंचे तो उन्हें वहां से जबरन निकाल दिया। इस दौरान बताया जाता है कि किसानों ने धक्के भी मारे हैं।

हरियाणा के ऐलनाबाद सीट पर हो रहे उपचुनाव के लिए बीजेपी ने गोविंद कांडा को मैदान में उतारा है। गोविंद कांडा, सिरसा के विधायक और पूर्व मंत्री गोपाल कांडा के भाई हैं। गोविंद हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए थे। टिकट मिलने के बाद गोविंद ऐलनाबाद में काफी सक्रिय भी दिख रहे हैं, लेकिन यहां उनकी मुश्किल विपक्ष से ज्यादा किसान हैं।

तीन कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों ने एक रणनीति के तहत बीजेपी के नेताओं और उनके कार्यक्रमों का विरोध करना जारी रखा है। गोविंद कांडा भी यहां इसी का सामना कर रहे हैं। गोविंद के कार्यक्रम से पहले ही वहां किसान पहुंचे जाते हैं और उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने लगते हैं। गोविंद कांडा के चुनावी कार्यालय के सामने भी किसान लगातार विरोध कर रहे हैं।

#Haryana: BJP leader faces Farmers' wrath as farmers kicked out #BJP leader Jasvir Chahal in Sirsa's Ellenabad area. He was not allowed to attend a programme there. The farmers raised slogans against the BJP-JJP government. pic.twitter.com/UlPoIMyBLZ

— Subodh Kumar (@kumarsubodh_) October 9, 2021