उत्तर प्रदेश में करोड़ों बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर हैं। प्रदेश में बिजली की नई दरें घोषित हो गई हैं। लगातार सातवें साल भी बिजली दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया।

साथ ही नोएडा के ग्राहकों को मिलने वाली 10 प्रतिशत बिजली दर की छूट पहले की तरह जारी रहेगी। आयोग के इस फैसले के घरेलु, कमर्शियल और इंडस्ट्रीयल कंज्यूमर्स को महंगाई से राहत मिली है।

करोड़ों उपभोक्ताओं को राहत

ऊर्जा मंत्री ने दावा किया कि आयोग के इस फैसले के बाद यूपी देश में पहला राज्य बन गया है, जहां सात साल से लगातार बिजली के दरों में बढ़ोतरी नहीं की गई है। बीते सात सालों से प्रदेश में बिजली की टैरिफ दरें स्थिर रखी गई हैं, इससे प्रदेश के करोड़ों ग्राहकों पर आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा।

नियामक आयोग ने नोएडा के उपभोक्ताओं को मिलने वाली 10 फीसदी बिजली दर छूट को भी जारी रखा है। इससे नोएडा के लाखों घरेलू और कमर्शियल ग्राहकों को पहले की तरह रियायती दरों पर बिजली मिलती रहेगी।

ईवी चार्जिंग स्टेशनों पर 20 फीसदी तक छूट

साथ ही यूपी में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के मकसद से आयोग ने ईवी चार्जिंग स्टेशनों के लिए अहम फैसला लिया गया है। अब ईवी उपभोक्ता अगर सुबह 9 बजे से शामल 4 बजे तक बिजली की खपत पर 20 प्रतिशत की छूट की जाएगी।

उपभोक्ता परिषद सीएम और आयोग का जताया आभार

उत्तर प्रदेश विद्युत उपभोक्ता परिषद ने आयोग के इस फैसले का स्वागत किया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और आयोग का आभार व्यक्त किया है। परिषद ने कहा कि बिजली दरों को स्थिर रखने का फैसला प्रदेश के करोड़ों उपभोक्ताओं के हित में है और इससे आम लोगों के साथ उद्योगों को भी राहत मिलेगी।

7 वर्ष से विद्युत दरों में एक पैसे की भी वृद्धि नहीं- ऊर्जा मंत्री

इधर राज्य के ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने प्रदेशवासियों को बधाई दी। उन्होंने एक्स पर लिखा, यूपी का विद्युत व्यवस्थापन ऐतिहासिक है। प्रदेश में लगातार सातवें वर्ष भी बिजली की दरें नहीं बढ़ाई गईं।

आगे कहा, बीते 7 वर्ष से विद्युत दरों में एक पैसे की भी वृद्धि नहीं की गई। सभी उपभोक्ताओं के लिए 2026-27 में भी वही दरें रहेंगी जो सात वर्ष पहले थीं और यह तब जब विद्युत आपूर्ति भी अधिकतम है। इस वर्ष गर्मी में देश की अधिकतम आपूर्ति का एक नया रिकॉर्ड 32673 MW बना है। प्राकृतिक अवरोधों के बावजूद हर शहर, हर गाँव, हर सड़क, हर गली में 24×7 बिजली देने का प्रयास किया जा रहा है।

यह भी पढ़ें: OPINION: सिर्फ उत्पादन नहीं, सामाजिक न्याय की कसौटी पर कसी जाए ऊर्जा नीति

भारत की ऊर्जा नीति इस समय एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है, जहां उपलब्धियों के चमकदार आंकड़े और वितरण की जमीनी वास्तविकताएं साथ-साथ दिखाई देती हैं। पिछले एक दशक में देश ने बिजली उत्पादन, ग्रिड विस्तार और अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें