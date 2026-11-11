Delhi News: दिल्ली के लोग अब 500 रुपये में यमुना नदी पर 45 मिनट की इलेक्ट्रिक क्रूज राइड का आनंद ले सकते हैं। अधिकारियों ने बताया कि पर्यटन को बढ़ावा देने और लोगों को नदी से फिर से जोड़ने के उद्देश्य से दिल्ली सरकार ने मंगलवार को सोनिया विहार में रिवर सफारी सेवा शुरू की है।

केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नमो यमुना रिवर क्रूज सर्विस का उद्घाटन किया। इसे सरकार और इनलैंड वॉटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मिलकर तैयार किया है। अधिकारियों के मुताबिक, इस पायलट प्रोजेक्ट में सोनिया विहार और जगतपुर के बीच नदी के एक हिस्से में मनोरंजन के लिए बोटिंग और कम दूरी की फेरी सर्विस दी जाएगी।

कितनी हैं एंट्री फीस

अधिकारियों ने बताया कि सरकार ने एक इलेक्ट्रिक क्रूज शुरू किया है, जिसमें 30 यात्रियों के बैठने की क्षमता है। फरवरी-मार्च 2027 तक इसी क्षमता वाला एक और क्रूज भी शुरू किए जाने की उम्मीद है। यहां एंट्री फीस 50 रुपये रखी गई है, जबकि पूरी क्रूज यात्रा का खर्च 500 रुपये होगा। अधिकारियों के मुताबिक, यह राइड लगभग 35 से 45 मिनट की होगी और यात्रा पूरी होने के बाद यात्री वापस उसी जगह लौट आएंगे जहां से उन्होंने शुरुआत की थी।

इस शुरुआत को राजधानी के लिए एक महत्वपूर्ण पल बताते हुए, रेखा गुप्ता ने कहा कि यह केवल एक क्रूज या बोट सेवा नहीं है, बल्कि लोगों को यमुना से फिर से जोड़ने का एक प्रयास है। उन्होंने यमुना को दिल्ली की पहचान, संस्कृति और धार्मिक परंपराओं का एक अभिन्न हिस्सा बताया।

उन्होंने कहा, “नमो यमुना रिवर सफारी, मां यमुना के प्रति हमारी आस्था, प्रेम और समर्पण को दर्शाती है।” उन्होंने आगे कहा कि अब दिल्ली के लोग प्रयागराज जैसे शहरों में जाए बिना ही, यहां नदी के प्राकृतिक परिवेश का अनुभव कर सकेंगे।

रेखा गुप्ता ने लोगों से अपील की कि वे अपने परिवारों और बच्चों के साथ यहां आएं और नदी व उसके आसपास के वातावरण का अनुभव लें। उन्होंने कहा कि यह प्रोजेक्ट दिल्ली के पर्यटन क्षेत्र को एक नई पहचान देगा और राजधानी की छवि को और मजबूत करेगा।

पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए रेखा गुप्ता ने कहा कि पहले की राजनीति विकास के बजाय केवल आरोप-प्रत्यारोप और बहानेबाजी तक ही सीमित रही थी। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार लंबे समय से लंबित समस्याओं को सुलझाने और सार्वजनिक सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए काम कर रही है।

छठ पर्व का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि सरकार ने अपने कार्यकाल के पहले साल में यमुना के किनारे इस त्योहार का आयोजन किया था। उन्होंने भरोसा जताया कि इस साल इन आयोजनों को और बड़े पैमाने पर किया जाएगा।

म्यूजिकल फाउंटेन और फूड कोर्ट जैसी सुविधाएं

पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा ने बताया कि इस प्रोजेक्ट से आने वाले लोगों को मनोरंजन का एक नया अनुभव मिलेगा। इसमें म्यूजिकल फाउंटेन, फूड कोर्ट, गेमिंग एक्टिविटीज, क्रिएटिव जोन, इकोलॉजिकल और वॉकिंग ट्रेल्स के साथ-साथ बच्चों के खेलने की जगह जैसी सुविधाएं शामिल होंगी। मिश्रा ने कहा, “म्यूजिकल फाउंटेन के जरिए संगीत के माध्यम से भगवान कृष्ण की कहानी और यमुना मैया के महत्व को दिखाया जाएगा।”

अधिकारियों ने बताया कि पायलट प्रोजेक्ट के तहत वजीराबाद बैराज और जगतपुर के बीच लगभग 6 किलोमीटर के हिस्से को जल परिवहन के लिए उपयुक्त माना गया है, बशर्ते वहां पानी की गहराई कम से कम 1.5 मीटर हो। उन्होंने बताया कि सोनिया विहार और जगतपुर के बीच लगभग 4 किलोमीटर के हिस्से में क्रूज और फेरी की सुविधाएं विकसित की गई हैं।

एक अधिकारी ने बताया कि सोनिया विहार में एक रिवरफ्रंट टर्मिनल बनाया गया है। इन सुविधाओं के बारे में एक अधिकारी ने बताया कि यहां पुरुषों, महिलाओं और दिव्यांगों के लिए अलग-अलग शौचालय, एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, पीने के पानी के लिए बोरवेल और इलेक्ट्रिक क्रूज के लिए चार्जिंग स्टेशन भी बनाए गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि मानसून के दौरान नदी की स्थिति को देखते हुए, यह सेवा हर साल 1 जुलाई से 30 सितंबर तक बंद रहेगी।

यमुना की सफाई

इस बीच लोक निर्माण विभाग और जल मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने कहा कि सरकार के सत्ता में आने के बाद से ही यमुना की सफाई और रिवरफ्रंट का विकास उनकी प्राथमिकताओं में शामिल रहा है।

उन्होंने कहा, “रिवरफ्रंट तभी हकीकत बन सकता है जब नदी खुद साफ हो। पिछले 18-19 महीनों में, हमने दिल्ली में यमुना के 52 किलोमीटर के हिस्से को फिर से जीवंत करने का काम आगे बढ़ाया है, जिसमें कई मोर्चों पर काफी प्रगति हुई है।” उन्होंने आगे कहा कि अगले चरण में वजीराबाद और कालिंदी कुंज के बीच के हिस्से पर ध्यान दिया जाएगा, जिसमें लगभग दो से ढाई साल का समय और लगेगा।

लोग लगभग भूल ही गए थे दिल्ली से होकर कोई नदी बहती है- प्रवेश वर्मा

प्रवेश वर्मा ने आगे कहा, “सालों तक लोग लगभग भूल ही गए थे कि दिल्ली से होकर कोई नदी बहती है। आज, वे यमुना को सिर्फ एक नाले के रूप में नहीं, बल्कि एक नदी के तौर पर देखने लगे हैं।” इस परियोजना को आईडब्ल्यूएआई, दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली जल बोर्ड, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग और दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम के साथ मिलकर तैयार किया गया है। उद्घाटन के मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ​​और शांतनु ठाकुर, सांसद मनोज तिवारी, तथा दिल्ली कैबिनेट के मंत्री प्रवेश साहिब सिंह, मनजिंदर सिंह सिरसा और कपिल मिश्रा भी मौजूद थे।

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सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक लड़की कुछ लोगों से बहस कर रही है। वीडियो इतना वायरल हुआ कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता उससे मिलने पहुंच गईं। स्ट्रीट वर्ल्ड्ज़ ट्रस्ट के इंस्टाग्राम अकाउंट पर 25 अक्टूबर को अपलोड किए गए 15 सेकंड के एक वीडियो में एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट जागृति मिश्रा बन रहे शेल्टर की बाउंड्री वॉल के मलबे के पास बैठी दिख रही हैं। इसे एक दिन पहले दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (MCD) ने गिरा दिया था। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…