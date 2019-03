17वीं लोकसभा के लिए चुनावी प्रक्रिया जारी है, ऐसे में 16वीं लोकसभा का विश्लेषण मायने रखता है। ऐसे ही एक विश्लेषण के मुताबिक, दिल्ली से सातों सांसद 16वीं लोकसभा में औसतन सबसे ज्यादा उपस्थित रहे हैं। उन्होंने 16वीं लोकसभा की कुल 312 बैठकों में से 221 बैठकों में हिस्सा लिया। वहीं अगर राजनीतिक दल की बात करें तो इनेलो (इंडिनियन नेशनल लोकदल) के दो सांसदों ने सबसे ज्यादा उपस्थिति दर्ज करवाई। सवाल पूछने के मामले में बारामती, महाराष्ट्र से सांसद सुप्रिया सुले सबसे आगे रहीं।

गैर सरकारी संगठन असोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) और नेशनल इलेक्शन वाच (एनईडब्लू) ने 16वीं लोकसभा और उसके सांसदों के प्रदर्शन का विश्लेषण जारी किया है। इस विश्लेषण के मुताबिक, दिल्ली से सातों सांसद ने लोकसभा की बैठकों में सबसे ज्यादा उपस्थिति दर्ज करवाई। वहीं नागालैंड के दो सांसद इस मामले में सबसे पीछे रहे और 312 बैठकों में से केवल 88 में उपस्थित हो पाए, जबकि राजनीतिक दलों में इनेलो के दो सांसद सबसे ज्यादा 312 में 85 बैठकों में शामिल हुए, वहीं नेशनल पिपुल्स पार्टी के दो सांसदों ने सबसे कम उपस्थिति दर्ज करवाई। वे 312 में से 85 बैठकों में शामिल रहे।

लोकसभा के अंदर सवाल पूछने के मामले में महाराष्ट्र से 50 सांसदों ने सबसे ज्यादा सवाल पूछे। उनमें से हरेक ने औसतन कुल 53 सावल पूछे। सवाल पूछने के मामले में भी नागालैंड के दो सांसदों ने सबसे कम सवाल पूछे। उन्होंने औसतन मात्र 12 सवाल पूछे। वहीं राजनीतिक दलों में शिवसेना के 18 सांसदों ने सबसे ज्यादा सवाल किए। इनमें से हरेक ने औसतन 639 सवाल पूछे। नेशनल पिपुल्स पार्टी के सांसद यहां भी सबसे पीछे रहे। महाराष्ट्र के बारामती से राकपा सांसद सुप्रीया सुले 16वें लोकसभा में 1181 सवाल पूछ कर अव्वल दर्जे पर रहीं। लोकसभा वेबसाइट और पीआरएस वेबसाइट पर दिए गए आंकड़ों के आधार पर विश्लेषण किया गया और यह रिपोर्ट 20 दिसंबर, 2018 तक के सत्र के आधार पर है।

