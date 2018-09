दिल्ली के मुख्यमंत्री ​अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी एक बार फिर से मुश्किल में है। चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी को नोटिस भेजकर पूछा है कि उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों न की जाए? आयोग ने ‘आप’ को 20 दिन के भीतर अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। आयोग ने आम आदमी पार्टी को ये कारण बताओ नोटिस आयकर विभाग की रिपोर्ट के बाद भेजा है।

आयकर विभाग ने आम आदमी पार्टी को मिले चंदों की रिपोर्ट चुनाव आयोग को भेजी थी। जिसमें कथित तौर पर वित्तीय अनियमितता पाई गई। आयकर द्वारा चुनाव आयोग को भेजी गई रिपोर्ट में आम आदमी पार्टी पर मुख्य रूप से तीन आरोप लगाए गए हैं।

Election Commission issues a notice to Aam Aadmi Party asking them to explain donation discrepancies filed by the party during financial yr 2014-15. The Commission asks them to show cause as to why action shouldn’t be taken against them for failure to follow its lawful directions pic.twitter.com/Fj3rLjZxJJ

