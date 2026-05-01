चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में 15 बूथों पर फिर से वोटिंग कराने का आदेश दिया है। आयोग ने कहा है कि मगराहट पश्चिम विधानसभा सीट के 11 बूथों और दक्षिण परगना की डायमंड हार्बर विधानसभा सीट के 4 बूथों पर 2 मई को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक फिर से वोटिंग होगी।
पश्चिम बंगाल में 15 बूथों पर फिर से होगी वोटिंग, चुनाव आयोग ने दिया आदेश
चुनाव आयोग ने कहा है कि मगराहट पश्चिम विधानसभा सीट के 11 बूथों और डायमंड हार्बर विधानसभा सीट के 4 बूथों पर 2 मई को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक फिर से वोटिंग होगी।
Written by जनसत्ता न्यूज डेस्क
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