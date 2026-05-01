चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में 15 बूथों पर फिर से वोटिंग कराने का आदेश दिया है। आयोग ने कहा है कि मगराहट पश्चिम विधानसभा सीट के 11 बूथों और दक्षिण परगना की डायमंड हार्बर विधानसभा सीट के 4 बूथों पर 2 मई को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक फिर से वोटिंग होगी।

West Bengal Elections 2026 | Repolling to be held on 11 booths of Magrahat Paschim Assembly constituency and 4 booths of Diamond Harbour Assembly constituency in South 24 Parganas tomorrow, 2nd May. pic.twitter.com/VbtnepLWvG — ANI (@ANI) May 1, 2026