चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में 15 बूथों पर फिर से वोटिंग कराने का आदेश दिया है। आयोग ने कहा है कि मगराहट पश्चिम विधानसभा सीट के 11 बूथों और दक्षिण परगना की डायमंड हार्बर विधानसभा सीट के 4 बूथों पर 2 मई को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक फिर से वोटिंग होगी।