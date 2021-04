देश में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। सरकारी और निजी अस्पतालों में मरीजों की भीड़ लग रही है। न तो समय पर डॉक्टर मिल रहे हैं और न ही स्वास्थ्य सुविधाएं और एंबुलेंस ही उपलब्ध है। इससे लोगों की दिक्कतें बढ़ती जा रही है। कोरोना पीड़ित इलाज के अभाव में दम तोड़ रहे हैं। झारखंड के रांची में एक सरकारी अस्पताल के बाहर कोरोना पीड़ित बुजुर्ग को लेकर पहुंची युवती डॉक्टरों से इलाज के लिए गुहा लगाती रही, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हुई। इससे कुछ देर में पीड़ित बुजुर्ग की मौत हो गई।

झारखंड के हजारीबाग से रांची इलाज के लिए आए 60 साल के एक बुजुर्ग पवन गुप्ता ने सदर अस्पताल के गेट पर इलाज के अभाव में दम तोड़ दिया। उनकी बेटी और परिवार के अन्य लोग घंटों गुहार लगाते रहे, लेकिन किसी डॉक्टर ने उनकी नहीं सुनी। दुखद बात यह है कि इस दौरान निरीक्षण के लिए आए राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता पीपीई किट पहनकर उसी अस्पताल में मौजूद थे। बेटी इलाज के लिए रोती रही। स्वास्थ्य मंत्री से भी चिरौरी करती रही, लेकिन वे सामने से निकल गए, उसकी तरफ देखे भी नहीं। उसके पिता की वहीं पर मौत हो गई।

"Mantriji, doctor doctor chillate reh gaye koi poochne nahi aaya…yahan ka halat itna kharab hai, yahi mar mar gaye(papa) tadap tadap ke". In Jharkhand's capital, a wailing daughter tells the tale of sorry health infrastructure https://t.co/RV86wYgfgV pic.twitter.com/SS8aroB5Ye

— Abhishek Angad (@abhishekangad) April 14, 2021