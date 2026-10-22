मराठा आरक्षण आंदोलन के नेता मनोज जरांगे-पाटिल ने मंगलवार को आरोप लगाया था कि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बीजेपी नेतृत्व से उन्हें चुप कराने के लिए 500 करोड़ रुपये देने को कहा था। इस आरोप के एक दिन बाद बुधवार को शिंदे ने इन दावों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि ना तो उन्होंने किसी को 500 करोड़ रुपये दिए हैं और ना ही किसी से लिए हैं।

नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत के दौरान शिंदे ने कहा, ”हमारे सभी प्रवक्ता इस मुद्दे पर बोल रहे हैं। मैंने ना तो किसी को 500 करोड़ रुपये दिए हैं और ना ही किसी से लिए हैं। जरांगे किस आधार पर यह बात कह रहे हैं? उन्हें बोलने से पहले तथ्यों की पुष्टि करनी चाहिए थी।”

शिंदे ने जरांगे से कहा कि अगर उनके पास कोई सबूत है तो वे उसे संबंधित अधिकारियों को सौंपें ताकि सच्चाई सामने आ सके।

उन्होंने कहा, ”पूरा राज्य और देश एकनाथ शिंदे को जानता है। सभी मेरी काम करने की शैली से परिचित हैं। एकनाथ शिंदे का नाम लेने से सुर्खियां बनती हैं। मनोज जरांगे मराठा समुदाय के लिए काम कर रहे हैं। जब मैं मुख्यमंत्री था, तब मैंने समुदाय को न्याय दिलाने के लिए काम किया था।”

जरांगे ने दशहरा रैली में लगाया था आरोप

मनोज जरांगे ने मंगलवार दोपहर बीड में अपनी दशहरा रैली के दौरान यह आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि उन्हें कुछ नेताओं से पता चला है कि शिंदे ने बीजेपी नेतृत्व से उन्हें चुप कराने के लिए 500 करोड़ रुपये देने को कहा था।

जरांगे ने यह सवाल भी उठाया कि क्या यह रकम शिंदे के बेटे और सांसद श्रीकांत शिंदे के जरिए दी गई थी। उन्होंने उपमुख्यमंत्री से इस मामले पर जवाब देने की मांग की थी।

रामदास कदम ने जरांगे पर लगाए आरोप

जरांगे के आरोपों के बाद शिवसेना नेता रामदास कदम ने मुंबई में पार्टी की दशहरा रैली के दौरान उनकी आलोचना की। कदम ने मराठों को अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) का दर्जा दिलाने की मांग को लेकर जरांगे के अनशन को फर्जी बताया।

कदम ने कहा, ”जब मनोज जरांगे अनशन करते हैं तो वे चुपके से बाथरूम जाते हैं और खाना खाते हैं। इस तरह वे सभी को धोखा देते हैं। मैं एकनाथ शिंदे से इसकी जांच कराने का अनुरोध करता हूं।”

उन्होंने आगे कहा, ”एकनाथ शिंदे हमारे आराध्य हैं। वे शिवसैनिकों और मराठा समुदाय के आराध्य हैं। अगर कोई उनके खिलाफ बोलता है तो महाराष्ट्र इसे बर्दाश्त नहीं करेगा और ना ही मराठा समुदाय इसे स्वीकार करेगा।” हालांकि, इसी रैली में अपने भाषण के दौरान शिंदे ने जरांगे के आरोपों पर कोई टिप्पणी नहीं की थी।

जरांगे ने सबूत देने की बात कही

बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जरांगे ने रामदास कदम के बयानों का जवाब दिया। उन्होंने कहा, “वे मेरी पीठ में छुरा नहीं घोंप सकते। मैं खत्म नहीं होऊंगा। मराठा समुदाय कायर नहीं है। अगर कोई आगे आकर बोलता है, तो मैं उसे छोड़ता नहीं हूं। यह मेरे समुदाय के अस्तित्व का सवाल है। समुदाय को बर्बाद करने वाले आप लोग हैं।”

जरांगे ने आगे कहा, “मैंने पहले रामदास कदम के खिलाफ भी कुछ नहीं कहा था। लेकिन अगर सबूत चाहिए, तो मैं कल सुबह 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा और सबूत पेश करूंगा।”

इस बीच, शिवसेना (UBT) के सांसद संजय राउत ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मांग की कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) तुरंत इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू करे और शिंदे को पूछताछ के लिए बुलाए।

राउत ने कहा, ”मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस जिनके पास गृह मंत्रालय भी है, उन्हें तुरंत मामला दर्ज कर जांच आर्थिक अपराध शाखा (EOW) और ED को सौंप देनी चाहिए।”