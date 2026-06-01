महाराष्ट्र की राजनीति में शिवसेना के दोनों गुटों के साथ आने की चर्चा जोरों पर हैं। लेकिन सोमवार को राज्य सरकार के उपमुख्यमंत्री और शिवसेना के प्रमुख एकनाथ शिंदे ने इन अटकलों को खारिज कर दिया।

एकनाथ शिंदे ने कहा कि केवल उनकी पार्टी ही शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे की विचारधारा को आगे बढ़ा रही है और उसे जनता का जनादेश प्राप्त है।

एकनाथ शिंद ने नहीं दिया स्पष्ट जवाब

शिवसेना (यूबीटी) नेता अंबदास दानवे और शिवसेना मंत्री अब्दुल सत्तार द्वारा दोनों गुटों के एक साथ आने की संभावना पर की गई टिप्पणियों पर पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए एकनाथ शिंदे ने साफतौर पर जवाब देने से परहेज किया।

उन्होंने कहा, “हम हिंदू हृदय सम्राट बालासाहेब ठाकरे के विचारों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हमने ऐसी सरकार बनाई है जो महाराष्ट्र के आम लोगों की आकांक्षाओं को दिखाती है।”

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि मतदाताओं ने उनके नेतृत्व वाली शिवसेना, उसके धनुष बाण चिन्ह और दिवंगत शिवसेना नेता आनंद दिघे की विरासत का समर्थन किया है।

उन्होंने कहा, “लोगों ने शिवसेना, धनुष-बाण के प्रतीक, बालासाहेब ठाकरे की विचारधारा और धर्मवीर आनंद दिघे के विचारों को आशीष दिया है। हमारी विजय यात्रा भविष्य में भी जारी रहेगी।”

एकनाथ शिंदे महायुति पार्टी के उम्मीदवार रविंद्र फाटक द्वारा ठाणे-पालघर स्थानीय प्राधिकरण निर्वाचन क्षेत्र विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने के बाद बोल रहे थे।

होने हैं विधानपरिषद चुनाव

दोपहर में शिंदे गुट की शिवसेना ने स्थानीय निकाय निर्वाचन क्षेत्रों से विधान परिषद चुनाव के लिए चार सीटों पर नामांकन किया। पार्टी ने ठाणे-पालघर से रविंद्र फाटक, नासिक से नरेंद्र दराडे,परभनी-हिंगोली से सईद खान और यवतमाल से दुष्यंत चतुर्वेदी को मैदान में उतारा है।

नामांकन दाखिल करने से पहले, रविंद्र फाटक और महायुति के नेताओं ने टेम्भी नाका स्थित आनंद आश्रम का दौरा किया और बाल ठाकरे और आनंद दिघे को श्रद्धांजलि अर्पित की।

चुनावों में जीत का भरोसा जताते हुए एकनाथ शिंदे ने कहा कि रविंद्र फाटक को आरामदायक जीत मिलेगी क्योंकि सत्तारूढ़ गठबंधन को इस निर्वाचन क्षेत्र में बहुमत प्राप्त है। उन्होंने कहा, “महायुति को इस निर्वाचन क्षेत्र में स्पष्ट बहुमत हासिल है। रविंद्र फाटक भारी बहुमत से जीतेंगे।”

बागियों से हल कर लेंगे मुद्दे

एकनाथ शिंदे ने यह भी दावा किया कि महायुति के उम्मीदवार राज्य भर में चुनाव लड़े जा रहे सभी 17 विधान परिषद सीटों पर जीत हासिल करेंगे। कुछ सीटों पर बागी उम्मीदवारों के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि गठबंधन के नेता नामांकन वापस लेने की 4 जून की समय सीमा से पहले इस मुद्दे को हल कर लेंगे।

उन्होंने कहा, “लोकतंत्र में हर किसी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। महायुति नेता आपस में बैठकर निर्णय करेंगे। जिन लोगों ने नामांकन दाखिल किया है, वे उसे वापस ले लेंगे।”

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आगामी महाराष्ट्र विधान परिषद चुनावों के लिए सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन के भीतर सीट बंटवारे को लेकर खींचतान चल रही है। इस बीच, शिवसेना प्रमुख और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे दिल्ली पहुंचे हैं। गठबंधन सहयोगियों के बीच ठाणे, नासिक, संभाजीनगर और परभनी सहित प्रमुख सीटों को लेकर बातचीत ठप पड़ी हुई थी। नामांकन प्रक्रिया सोमवार से शुरू होने वाली है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें