नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ फारूक अब्दुल्ला द्वारा पाकिस्तान को लेकर दिए गए बयान के खिलाफ सोमवार को जम्मू संभाग में प्रदर्शन हुआ। इस दौरान बीजेपी के सांसद सत शर्मा ने कहा कि फारुक अब्दुल्ला को या तो अपने बयान के लिए माफी मांग लेनी चाहिए या फिर पाकिस्तान चले जाना चाहिए।

फारुक अब्दुल्ला ने बारामुला में कहा था कि पाकिस्तान कश्मीरियों का बचाव कर रहा है। उनके इस बयान के बाद बीजेपी और कई संगठनों के लोगों की तरफ से कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की गई और कुछ लोगों ने तो उन्हें गिरफ्तार करने की भी मांग की।

फारूक अब्दुल्ला ने क्या कहा था?

उन्होंने एक कार्यक्रम में कश्मीरियों को संबोधित करते हुए कहा कि अगर हिम्मत है तो खड़े हो जाओ, उनका मुकाबला करने के लिए नहीं तो मिट जाओगे। फारूक अब्दुल्ला ने दावा किया कि कश्मीरियों का नामों निशान मिट जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा।

फारूक अब्दुल्ला ने आगे कहा कि आज दिल्ली चुप है लेकिन दुनिया में शोर है क्योंकि हमारा पड़ोसी लगातार इस विषय को उठा रहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हर जगह कह रहा है कि कश्मीर पर फैसला नहीं हुआ है, वो कश्मीरियों को बचा रहा है। फारुक अब्दुल्ला ने दावा किया कि इसी वजह से कश्मीरी बचे हुए हैं, वरना दिल्ली का इरादा सही नहीं है।

जम्मू में बजरंग दल, वीएचपी सड़कों पर उतरे

फारूक अब्दुल्ला के इसी बयान के विरोध में सोमवार को राष्ट्रीय बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, बीजेपी युवा मोर्चा, डोगरा फ्रंट और राष्ट्रीय आतंकवाद-विरोधी मोर्चा ने जम्मू में अलग-अलग स्थानों पर मार्च निकाले व प्रदर्शन किया। इस दौरान इस संगठनों ने फारूक अब्दुल्ला का पुतला भी जलाया।

सत शर्मा बोले- माफी मांगें फारूक अब्दुल्ला

बीजेपी के सांसद सत शर्मा ने कहा कि बीजेपी मानती है कि फारूक अब्दुल्ला को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। उन्हें देश के 140 करोड़ लोगों को माफी मांगनी चाहिए। अगर वो माफी नहीं मांगते हैं तो उन्हें पाकिस्तान जाने पर विचार करना चाहिए।

बीजेपी के विधायक विक्रम रंधावा ने फारूक अब्दुल्ला के बयान को एंटी नेशनल बताया। उन्होंने कहा कि इस बयान को हल्के में नहीं लिया जा सकता। उन्होंने एनसी नेता पर पाकिस्तान के समर्थन में बोलकर जम्मू-कश्मीर आतंकवाद और अशांति को प्रमोट करने का आरोप लगाया। उन्होंने भी फारूक अब्दुल्ला से माफी की मांग की।

बीजेपी के नेता शक्ति राज परिहार ने भी फारुक अब्दुल्ला के बयान की निंदा करते हुए उन्होंने खिलाफ FIR दर्ज करने और गिरफ्तारी की मांग की। कांग्रेस के रविंदर शर्मा ने कहा कि जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और हमेशा रहेगा। रविंदर शर्मा ने कहा कि पाकिस्तान को कश्मीर मुद्दा उठाने का कोई हक नहीं है।

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