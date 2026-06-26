अयोध्या के श्री राम मंदिर में चढ़ावे में हुए गबन के मामले में पुलिस ने शुक्रवार को आठ लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इन सभी के नाम इस मामले में दर्ज कराई गई एफआईआर में शामिल थे। चढ़ावा चोरी का मामला तूल पकड़ने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने इसकी जांच के लिए एसआईटी का गठन किया था। एसआईटी ने जांच करने के बाद रिपोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार को सौंप दी थी।

अब पुलिस ने इन सभी आठ लोगों को गिरफ्तार करने की कार्रवाई की है। इनमें रामशंकर यादव उर्फ ​​टिन्नू यादव, लवकुश मिश्रा, अनुकल्प मिश्रा, अविनाश शुक्ला, मनीष यादव, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष चंद्र श्रीवास्तव और करुणेश पांडे शामिल हैं।

सभी पर भारतीय न्याय संहिता के तहत चोरी, धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश रचने सहित कई आरोप लगाए गए हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से जुड़े कृष्ण मोहन की शिकायत पर गुरुवार शाम को राम जन्मभूमि पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई थी।

पुलिस सूत्रों ने बताया कि कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद सभी आरोपियों की न्यायिक रिमांड लेने के लिए उन्हें फैज़ाबाद के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया जाएगा।

पुलिस ने बताया कि एसआईटी की ओर से 23 जून को सरकार को सौंपी गई प्रारंभिक रिपोर्ट में कठोर कार्रवाई की सिफारिश की गई है।

योगी ने कहा था- दोषियों को बख्शेंगे नहीं

अयोध्या के राम मंदिर में दान और चढ़ावे में गबन का मामला सामने आने के बाद ट्रस्ट ने विशेष जांच का अनुरोध किया था जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रकरण की जांच के लिए 13 जून को एसआईटी का गठन किया गया था।

एसआईटी में लखनऊ मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत, पुलिस महानिरीक्षक किरण एस और वित्त विभाग के विशेष सचिव नील रतन शामिल हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि एसआईटी की निष्पक्ष जांच से ‘दूध का दूध और पानी का पानी’ होकर रहेगा और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस मामले को सात जून को एक खबर का हवाला देते हुए उठाया था। अखिलेश ने इसमें न्यायिक दखल की मांग की थी। बाद में इस मामले ने राजनीतिक तूल पकड़ लिया।

यह भी पढ़ें- जांच पूरी होने तक अयोध्या न छोड़ें ट्रस्ट के लोग

अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे के कथित गबन की जांच के लिए यूपी सरकार ने एसआईटी का गठन किया था। एसआईटी ने राम मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारियों और मंदिर के अधिकारियों को जांच पूरी होने तक अयोध्या न छोड़ने का निर्देश दिया था। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।