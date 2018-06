ईद का जश्न: मस्जिद में साथ दिखे बीजेपी और कांग्रेस नेता, चंद्रबाबू नायडू ने भी पढ़ी नमाज

ईद-उल-फितर के मौके पर राजधानी दिल्ली के संसद मार्ग स्थित मस्जिद पर नमाज अता करने के बाद बीजेपी और कांग्रेस के नेता एक साथ दिखे। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन और कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद के साथ पूर्व उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी भी मौके पर मौजूद थे। सभी ने एक-दूसरे को ईद की बधाइयां दीं। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने भी दिल्ली की दरगाह पंजा शरीफ में ईद की नमाज अता की। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने अलग ही मिसाल कायम की। चंद्रबाबू नायडू राज्य के विजयवाड़ा स्थित गांधी म्युनिसिपल स्टेडियम में नमाज अता करते हुए देखे गए। सभी नेताओं ने चैन और अमन की प्रार्थनाएं कीं। पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने समाचार एजेंसी एएनआई ने कहा, ”ईद का अवसर खुशियां मनाने का है।” कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा, ”ईद खुशियों का पर्व है, मैं दुआ करता हूं कि कश्मीर में शांति और खुशियां लौटें।” केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, ”मैं उम्मीद करता हूं कि यह ईद देश के लिए शांति और भाईचारे का संदेश लेकर आए।”

बता दें कि राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने शनिवार (15 जून) को देशवासियों को ईद की मुबारकबाद दी और दुआ की कि यह त्योहार सद्भावना और भाईचारा लेकर आए। राष्ट्रपति ने ट्वीट कर कहा, “ईद मुबारक और सभी साथी नागरिकों, विशेष रूप से भारत और विदेशों में बसे हमारे मुस्लिम भाइयों और बहनों को शुभकामनाएं। खुशी का यह अवसर आपके परिवारों में खुशियां लेकर आए और हमारे साझा समाज में भाईचारा, समझ और पारस्परिक सद्भावना को बढ़ाए।”

पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा, “ईद मुबारक! आज का यह दिन हमारे समाज में एकता और सद्भावना के बंधन को गहरा कर दे।” पीएम मोदी ने अपने कार्यक्रम ‘मन की बात’ में से एक का लिंक भी साझा किया, जहां उन्होंने कहा था कि त्योहार दोस्ती के बंधन को मजबूत करते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने बधाई संदेश में कहा, “ईद मुबारक! सर्वशक्तिमान हम सभी को शांति, खुशी, ज्ञान और अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद दें।”

Union Minister Muqtar Abbas Naqvi offers Namaz at #Delhi‘s Dargah Panja Sharif on #EidulFitr, says, ‘I hope this Eid brings the message of peace & brotherhood for the country.’ pic.twitter.com/VpGsrdVQqU

— ANI (@ANI) June 16, 2018