जम्मू और कश्मीर में बकरीद (22 अगस्त) के दिन भी पत्थरबाज नापाक हरकतों से बाज न आए।घाटी में कई जगह त्यौहार पर हिंसा और बवाल देखने को मिला। अनंतनाग में सुबह कुछ युवाओं ने जहां एक पुलिस वाहन पर पत्थर बरसाए। वहीं, श्रीनगर में वे सड़कों पर पाकिस्तान और कुख्यात आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया (आईएसआईएस) के झंडे लहराकर जश्न मनाते हुए नजर आए। प्रदर्शनकारी उस दौरान जोर-जोर से पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी कर रहे थे।

ये पूरा घटनाक्रम इदगाह इलाके में बकरीद की नमाज के बाद देखने को मिला। हालांकि, उस दौरान सुरक्षाबलों के जवानों ने इन्हें तितर-बितर करने का प्रयास किया, मगर वे पत्थरबाजी करने से बाज न आए। वहीं, कुलगाम के जजरीपोरा इलाके में एक पुलिसकर्मी की जान चली गई। घटना तब हुई, जब वह बकरीद की नमाज अता कर के जा रहे थे। अचानक आतंकी ने उन पर पीछे से हमला बोल दिया।

VIDEO: देखें हुई पुलिस वाहन पर पत्थरबाजी–

#WATCH : Protesters pelt stones on a police vehicle & attack it with sticks as protests erupt in Anantnag. #JammuAndKashmir . pic.twitter.com/N5rC0Uw8qD

न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, हालात हाथ से बाहर जाते देख सुरक्षाबलों को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। घटना के विरोध में पत्थरबाजों ने पाकिस्तानी और आईएसआईएस के झंडे लहराए थे। वे उस दौरान वहां- पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। पर्व पर इन हालात को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा व्यवस्था से संबंधित अलर्ट जारी किया गया है।

#Visuals from Zazripora in Kulgam where terrorists have shot dead a police personnel outside an eidgah. #JammuAndKashmir pic.twitter.com/2H4CIxRrU3

