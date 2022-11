Jharkhand News: झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को समन जारी, ED ने पूछताछ के लिए बुलाया

Jharkhand News:झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को प्रवर्तन निदेशालय ने समन जारी किया है। ईडी ने झारखंड सीएम को 3 नवंबर को पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर बुलाया है।

Jharkhand News: हेमंत सोरेन को ईडी का समन (Photo- File)

