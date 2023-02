Chhattisgarh Mining Case: कोयला खनन मामले में छत्तीसगढ़ में कई जगहों पर ईडी की छापेमारी, कांग्रेस नेताओं के खंगाले जा रहे परिसर

Chhattisgarh Mining Case: ईडी ने छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पदाधिकारियों के परिसरों समेत कई जगहों पर छापेमारी की है।

Chhattisgarh Mining Case: छत्तीसगढ़ में ईडी की छापेमारी। (प्रतीकात्मक)

Chhattisgarh Mining Case: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार (20 फरवरी, 2023) को कोयला घोटाले मामले में छत्तसीगढ़ में कई जगहों पर छापेमारी की है। जिन परिसरों पर छापेमारी की जा रही है उनमें से कुछ कांग्रेस विधायकों और पदाधिकारियों से जुड़े हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक सभी छापेमारी स्थल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के करीबी विधायकों और पदाधिकारियों के हैं। सीएम बघेल ने सुबह 11 बजे अपने आवास पर स्टूडेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। मालूम हो कि छत्तीसगढ़ में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने जनवरी महीने में भी आईएएस, कारोबारियों और कांग्रेस नेताओं के रायपुर, दुर्ग-भिलाई, बिलासपुर, कोरबा, महासमुंद के ठिकानों पर कार्रवाई की थी। छत्‍तीसगढ़ में ईडी की छापेमारी को लेकर राज्य के मुख्‍यमंत्री भूपेश बघेल लगातार केंद्र पर प्रदेश सरकार को अस्थिर करने का आरोप लगाते रहे हैं। पहले दिए बयानों में मुख्यमंत्री बघेल ने केंद्र पर ईडी का गलत इस्‍तेमाल कर राजनेताओं और अफसरों को डराने का आरोप लगाया था। इससे पहले साल 2022 में 11 अक्टूबर को ईडी ने प्रदेश के कई अफसरों और कारोबारियों के ठिकानों पर छापा मारा था। 13 अक्टूबर को ईडी ने आईएएस समीर बिश्नोई, कोयला कारोबारी सुनील अग्रवाल और लक्ष्मीकांत तिवारी को गिरफ्तार किया गया। 29 अक्टूबर को सूर्यकांत तिवारी ने समर्पण किया, जिन्हें दस दिन की पूछताछ के बाद जेल भेज दिया गया। 2 दिसंबर को मुख्यमंत्री सचिवालय की उपसचिव सौम्या चौरसिया को गिरफ्तार किया गया।

पढें राज्य (Rajya News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram