Mumbai: मुंबई पुलिस के सुपरकॉप रहे सचिन वाजे को PMLA केस में जमानत, उधर एल्गार परिषद के आरोपी को भी बांबे HC से मिली बेल

ED Money Laundering Case: मुंबई के पूर्व पुलिस अफसर सचिन वाजे अभी अन्य मामलों में जेल में ही रहेंगे।

Sachin Waze: पूर्व मुंबई पुलिस कमिश्नर सचिन वाजे। (फोटो सोर्स: एक्सप्रेस)

पढें राज्य (Rajya News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram