प्रवर्तन निदेशालय ने 2013 में पंचकुला क्षेत्र में 14 औद्योगिक भूखंडों के आवंटन में कथित अनियमितता से जुड़े धन शोधन के मामले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चार सेवानिवृत्त अधिकारियों और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ एक आरोपपत्र दाखिल किया है।

केंद्रीय जांच एजेंसी ने दावा किया है कि हुड्डा से जुड़े करीबी लोगों के आवेदन को आगे बढ़ाया गया और उन्हें इन भूखंडों के आवंटन किए गए। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कहा है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री (हुड्डा) के जान पहचान वालों को भूखंड आवंटित किए गए।

ED files chargesheet against Haryana ex-CM Bhupinder Singh Hooda, four retired IAS officers and some others in a money-laundering case linked to alleged irregularities in allocation of over a dozen industrial plots worth more than Rs 30 crore in Panchkula area in 2013: Officials

