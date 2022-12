Soumya Chaurasia Arrested: मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की बड़ी कार्रवाई, सीएम बघेल की डिप्टी सेक्रेटरी को किया अरेस्ट

Chhattisgarh News, Money Laundering Case: ईडी ने छत्तीसगढ़ सीएम ऑफिस में तैनात डिप्टी सेक्रेटरी को गिरफ्तार किया है।

ED Arrests Saumya Chaurasia: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (फोटो सोर्स: @Ani)

पढें राज्य (Rajya News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram