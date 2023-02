सुकेश चंद्रशेखर को ED ने किया अरेस्ट, साढ़े तीन करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के केस में हुई कार्रवाई

उस पर रेलिगेयर इंटरप्राइजेज लिमिटेड के पूर्व प्रमोटर मलविंदर सिंह की पत्नी जपना सिंह से साढ़े तीन करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप है।

प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Department) ने गुरुवार को धन शोधन के नए मामले में कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर (Sukesh Chandrashekhar) को गिरफ्तार किया है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट (Patiala House Court) ने उसे एजेंसी की नौ दिन की हिरासत में भेज दिया है। उस पर रेलिगेयर इंटरप्राइजेज लिमिटेड (Religare Enterprises Limited) के पूर्व प्रमोटर मलविंदर सिंह (Malvinder Singh) की पत्नी जपना सिंह (Japna Singh) से साढ़े तीन करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप है। जपना को सुकेश ने झांसा दिया कि इस पैसे का इस्तेमाल उसके पति को छुड़ाने के लिए किया जाएगा। मलविंदर सिंह वर्तमान में रेलिगेयर फिनवेस्ट लिमिटेड में धन की कथित हेराफेरी से जुड़े एक मामले में जेल में है। इससे पहले चंद्रशेखर को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) मामले में गिरफ्तार किया था, जहां उस पर आरोप था कि उसने मालविंदर सिंह के भाई शिविंदर सिंह की पत्नी अदिति सिंह को धोखा दिया था।

