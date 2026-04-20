पूर्वी दिल्ली के प्रीत विहार में सोमवार तड़के सुबह पार्किंग विवाद को लेकर एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई।

34 वर्षीय पीड़ित पंकज नैय्यर नोएडा में अपने परिवार के साथ रहता था। वह यहां अपने 43 वर्षीय बड़े भाई पंकज से मिलने आया था। आरोपी गौरव शर्मा की बड़े भाई पंकज से ही बहस हुई थी। गौरव शर्मा उनका पड़ोसी है, जिसके पास बीएमडब्ल्यू और फॉरच्यूनर है।

आरोपी दूसरे के पार्किंग में कर रहा फार्च्यूनर पार्क

दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने बताया कि गौरव शर्मा को केवल एक गाड़ी पार्किंग के लिए आंवटित की गई थी, जहां वह पहले ही अपनी बीएमडब्ल्यू पार्क करता था। विवाद फॉर्च्यूनर के पार्किंग को लेकर शुरू हुई थी।

पारस और गौरव के बीच शुरुआती बहस फोन पर पार्किंग को लेकर शुरू हुई। फिर आधी रात के करीब पंकज भी पहुंच गया और बहस मारपीट में बदल गई। इसके बाद गौरव ने पिस्तौल निकाली और पंकज के सीने में गोली मार दी।

आधी रात को घटी घटना

पुलिस को दो घटना के दो पीसीआर कॉल आए एक रात के 2.22 बजे और दूसरा रात 2.26 बजे, जिसमें झगड़े और मारपीट की बात बताई गई। पुलिस ने अपने बयान में कहा, झगड़ा प्रीत विहार के ए-144 जगह पर पार्किंग को लेकर पंकज नैय्यर, उसका भाई पारस और गौरव शर्मा के बीच हुई।

बहस के दौरान गौरव शर्मा ने गोली चला दी। पंकज को गोली सीधे सीने में लगी और फिर उसे निर्माण विहार के रैडिक्स हेल्थ केयर अस्पताल ले जाया गया, जहां पहुंचते ही उसे मृत घोषित कर दिया गया। आरोपी मौके से फरार हो गया।

आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धारा 103 (1), 115(2) और 2(5) और आर्म्स एक्ट के तहत प्रीत विहार थाने में मामला दर्ज किया गया। आरोपी को पकड़ने की कोशिश जारी है।

पुलिस कर रही जांच

पंकज और पारस चांदनी चौक में कपड़ों की दुकान चलाते हैं। गौरव अपनी पत्नी के साथ यहां रहता है, उसकी शकरपुर में कुछ प्रापर्टीज हैं और वह इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट का धंधा करता है। पुलिस ने अपने बयान में कहा कि गौरव की पत्नी ने दावा किया कि वह हथियार लेकर नहीं चलता। हालांकि पुलिस इस दावे की सत्यता की जांच कर रही है।

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भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने अगले सप्ताह में दिल्ली-एनसीआर में भीषण गर्मी पड़ने की संभावना जताते हुए, 22-24 अप्रैल तक के लिए ‘पीली चेतावनी’ जारी कर दी है। आईएमडी का कहना है कि इन तीन दिनों में तेज गर्म हवाओं की रफ्तार सुबह के समय अमूमन 10-15 किलोमीटर प्रतिघंटा रहेगी जोकि दोपहर में बढ़कर 15-20 किलोमीटर प्रतिघंटा तक पहुंच जाएगी। जिससे राजधानी के कई इलाकों में ‘लू’ की स्थिति पैदा हो जाएगी। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

