Rajasthan Earthquake News: राजस्थान के सीकर जिले में शनिवार सुबह-सुबह भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। भूकंप के झटकों की वजह से लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। वहीं, राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र की मानें तो भूकंप का समय आज सुबह छह बजकर 32 मिनट रहा। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 3.5 दर्ज किया गया।

जानकारी के अनुसार, भूकंप के झटके सीकर जिले के खाटूश्यामजी, पालसाना, ढिंगपुर और आसपास के इलाकों में सबसे ज्यादा महसूस किए गए। भूकंप का मुख्य केंद्र सीकर रहा। लोगों ने लगभग एक से दो सेकंड तक जमीन के कंपन को महसूस किया। पल्साना के लोगों ने बताया कि उनके घरों की खिड़कियां और दरवाजे भी हिल गए। कुछ इलाकों में भूकंप के साथ-साथ अजीब आवाजें भी सुनाई दीं। इन इलाकों के ग्रामीणों का दावा है कि ये आवाजें भूकंप के कारण आ रही थीं। प्राथमिक जानकारी में किसी तरह के जान-माल के नुकसान की खबर नहीं है।

कुछ देर बात पता चला कि भूकंप आया- कैलाश अग्रवाल

मुंबई से आए श्याम भक्त कैलाश अग्रवाल ने मीडिया से बातचीत में कहा, “मैंने जैसे ही गाड़ी रोकी, ऐसा लगा जैसे की मुझे चक्कर आ गया हो। कुछ समझ पाता उससे पहले ही दूसरा झटका भी महसूस हुआ, थोड़ी देर बाद पता चला कि चक्कर नहीं भूकंप आया है।”

कौन सा भूकंप कितना ताकतवर?

भारत का 59 फीसदी हिस्सा भूकंप के लिहाज से संवेदनशील माना जाता है, यहां भी नवंबर 2024 से फरवरी 2025 के बीच में कुल 159 भूकंप आ चुके हैं। Bureau of Indian Standards (BIS) ने भारत को भूकंप के लिहाज से 4 जोन में बांट रखा है, इसे Seismic Zone भी कहा जाता है।

Seismic Zone Risk Level Major Areas Zone V Highly active हिमालयी क्षेत्र, उत्तर-पूर्व, कच्छ, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह Zone IV High दिल्ली, जम्मू और कश्मीर के कुछ हिस्से, हरियाणा, बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश Zone III Moderate महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल Zone II Low डेक्कन प्लेट्यू, मध्य भारत

भारत में वैसे तो कई मौकों पर भूकंप आए हैं, लेकिन दो सबसे भीषण माने जाते हैं। उनमें कई लोगों की जान गई थी, इमारतों को भारी नुकसान हुआ था।

साल जगह तीव्रता मौतें 1905 कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश 8 19,800 2001 भुज, गुजरात 7.9 12,932

भूकंप से निपटने के लिए क्या कदम?

अब भारत की तमाम सरकारों को इस बात का अहसास है कि देश में एक तेज तीव्रता वाला भूकंप आ सकता है। ऐसे में कई कदम उठाए गए हैं। उदाहरण के लिए 2014 तक अगर सिर्फ 80 Seismic Observatories रहती थीं, 2025 तक वो आंकड़ा बढ़कर 168 हो चुका है। इसी तरह पूरे देश में Earthquake Early Warning System शुरू करने की तैयारी है। उत्तराखंड में तो साल 2021 में ही Earthquake Early Warning System आ चुका है। जो भी इसकी फाइडिंग होती है, उसे BhuDEV (Bhukamp Disaster Early Vigilante) ऐप पर भेजा जाता है।

अब एक तरफ तकनीक के सहारे भूकंप के खतरों से बचने की कोशिश है तो वहीं दूसरी तरफ लोगों को जागरूक करना भी जरूरी है। इसी वजह से NDMA ने इस साल मार्च में ही ‘आपदा का सामना’ नाम से एक जागरूकता अभियान शुरू किया था। इसे दूरदर्शन पर प्रसारित किया गया। इसी तरह साल 2016 में पीएम मोदी ने भी भूकंप की गंभीरता को समझा था और एक 10 प्वाइंट एजेंडा तैयार किया था। तब 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए इन कदमो को जरूरी माना गया था। इस लिस्ट में अर्ली वॉर्निंग सिस्टम शुरू करने से लेकर बीमा पॉलिसी में बड़े बदलाव करना तक शामिल था।

