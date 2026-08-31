दिव्य ज्योति जाग्रति संस्थान (DJJS) की ओर से नई दिल्ली के द्वारका सेक्टर-10 स्थित DDA ग्राउंड में 3 और 4 सितंबर 2026 को 36वें ‘श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव’ का भव्य आयोजन किया जाएगा। इस वर्ष महोत्सव की थीम ‘कृष्ण जन्म लें यदि आज, तो पहचानोगे कैसे आप?’ रखी गई है। आयोजकों के मुताबिक, इस थीम के जरिए श्रद्धालुओं को भक्ति के वास्तविक और शाश्वत स्वरूप यानी ‘ईश्वर के प्रत्यक्ष अनुभव’ से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा।

महोत्सव में 50 हजार से अधिक श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। आयोजन की खास बात यह है कि इसे बड़े पैमाने पर नि:स्वार्थ स्वयंसेवा मॉडल के तहत तैयार किया जा रहा है। संस्थान के 3 हजार से अधिक स्वयंसेवकों ने मंच सज्जा, वीएफएक्स, संगीत निर्माण, सुरक्षा और यातायात प्रबंधन जैसे कार्यों में 3 लाख से अधिक घंटों की सेवा दी है। आयोजन में किसी व्यावसायिक कलाकार की सेवाएं नहीं ली जा रही हैं।

3.75 लाख वर्ग फीट में सजेगी आधुनिक ‘कृष्ण नगरी’

द्वारका सेक्टर-10 का विशाल ग्राउंड जन्माष्टमी के मौके पर करीब 3.75 लाख वर्ग फीट की ‘कृष्ण नगरी’ में तब्दील किया जा रहा है। इसका मुख्य मंच 100 फीट से अधिक चौड़ा होगा और उस पर करीब 3 हजार वर्ग फीट की विशाल एलईडी स्क्रीन लगाई जाएगी। पूरे पंडाल में 24×14 फीट आकार की 10 डिले एलईडी स्क्रीन भी लगाई जाएंगी, ताकि दूर बैठे श्रद्धालु भी कार्यक्रम को आसानी से देख सकें।

आयोजन को आधुनिक तकनीक से जोड़ने के लिए 8K 3D प्रोजेक्शन और रियल-टाइम वीएफएक्स का इस्तेमाल किया जाएगा। इनके जरिए भारत की वैदिक विरासत और श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं को डिजिटल दृश्यों के माध्यम से मंच पर जीवंत किया जाएगा।

द ग्रेट खली समेत कई बड़ी हस्तियां होंगी शामिल

महोत्सव में कई प्रमुख हस्तियों की मौजूदगी भी देखने को मिलेगी। आयोजकों के अनुसार, पूर्व WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन द ग्रेट खली, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन मुख्य अतिथियों में शामिल होंगे।

इसके अलावा केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और सांसद अनुराग ठाकुर के कार्यालयों से भी आधिकारिक पुष्टि की प्रक्रिया जारी है। सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिकारी, उद्योग जगत की हस्तियां और एम्स के वरिष्ठ चिकित्सकों के भी कार्यक्रम में शामिल होने की संभावना है।

‘जन गण मन में कृष्ण’ देगा एकता का संदेश

महोत्सव के प्रमुख आकर्षणों में 10 मिनट की संगीतमय प्रस्तुति ‘जन गण मन में कृष्ण’ शामिल होगी। DJJS की प्रवक्ता साध्वी तपेश्वरी भारती के मुताबिक, इस प्रस्तुति का संदेश है- “अनेक नाम, अनेक रूप, अनेक भाषाएं, एक कृष्ण भावना, एक भाव, एक भारत।”

प्रस्तुति में भारत के अलग-अलग क्षेत्रों में पूजे जाने वाले कृष्ण के स्वरूपों को एक मंच पर दिखाया जाएगा। बांके बिहारी, श्रीनाथजी, द्वारकाधीश, विट्ठल-पांडुरंग, जगन्नाथ, गौरांग और गोविंद जैसे स्वरूपों को गरबा, डांडिया, वारकरी ताल और खोल-संकीर्तन जैसी लोक एवं सांस्कृतिक शैलियों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा।

इस कार्यक्रम के जरिए पर्यावरण संरक्षण, जल संवर्धन, महिला सशक्तिकरण और सुरक्षा, गौ सेवा, बुजुर्गों की देखभाल, सामाजिक समानता, नशा मुक्ति और पूर्वोत्तर भारत के सांस्कृतिक एकीकरण जैसे सामाजिक संदेश भी दिए जाएंगे।

युवाओं के लिए खास होगा AI एक्सपीरियंस पवेलियन

इस बार महोत्सव में ‘AI एक्सपीरियंस पवेलियन’ युवाओं के आकर्षण का केंद्र रहेगा। यहां 3D AI होलोग्राम कियोस्क के जरिए लोग श्री कृष्ण के डिजिटल स्वरूप से आधुनिक दौर से जुड़े सवाल पूछ सकेंगे।

इसके अलावा ‘सेल्फी विद कृष्ण’ और ‘फेस-स्वैप फोटोबूथ’ जैसे AI इंस्टॉलेशन भी लगाए जाएंगे। डिजिटल लत, गुस्सा और तनाव जैसी आज की युवा समस्याओं को ध्यान में रखते हुए मोशन-सेंसिंग तकनीक पर आधारित कई इंटरैक्टिव गतिविधियां भी रखी गई हैं।

‘गोवर्धन चैलेंज’, ‘बांसुरी कैच’ और ‘स्लिंगशॉट मटकी फोड़’ जैसी गतिविधियों के जरिए बुरी आदतों को छोड़ने का संदेश दिया जाएगा। वहीं ‘चेज द माखन’ और मोशन-लिंक्ड ‘कृष्ण झूला’ जैसे गेम्स के माध्यम से मानसिक मजबूती और सकारात्मकता का संदेश दिया जाएगा।

रॉक म्यूजिक के साथ गूंजेंगे भजन

युवाओं को आध्यात्मिक संगीत से जोड़ने के लिए संस्थान का इन-हाउस म्यूजिक ग्रुप ‘इटर्नल ब्लिस’ लाइव ‘भजन क्लबिंग’ पेश करेगा। इसमें पारंपरिक भक्ति रचनाओं को रॉक बैंड के इंस्ट्रूमेंट्स के साथ नए अंदाज में प्रस्तुत किया जाएगा।

इसके साथ ही देशभर से आए 250 से अधिक भक्त कलाकार शिष्य 15 भव्य नृत्य-नाटिकाएं प्रस्तुत करेंगे। इनमें ब्रज की होली, गोवर्धन लीला और ‘उधो मोहे ब्रज बिसरत नाही’ जैसी कृष्ण लीलाओं को ओडिसी, छऊ, कथक, राजस्थानी और बंगाली लोक नृत्य शैलियों के जरिए मंचित किया जाएगा।

432 Hz की ध्वनि से आध्यात्मिक संगीत का अनुभव

महोत्सव के लिए तैयार किया गया संगीत DJJS स्टूडियो में संन्यासियों द्वारा 432 Hz फ्रीक्वेंसी पर कंपोज और रिकॉर्ड किया गया है। आयोजकों के अनुसार, भारतीय नाद ब्रह्म परंपरा और नव-रस की अवधारणा से प्रेरित यह संगीत श्रद्धालुओं को मानसिक शांति का अनुभव कराने के उद्देश्य से तैयार किया गया है।

Gen-Z और कॉर्पोरेट युवा करेंगे वेद पाठ

महोत्सव की शुरुआत दिव्य ज्योति वेद मंदिर (DJVM) के पीतांबर वस्त्रधारी सैकड़ों वेद-पाठियों द्वारा शुक्ल यजुर्वेद रुद्राष्टाध्यायी के सस्वर पाठ से होगी। इसमें बड़ी संख्या में Gen-Z और कॉर्पोरेट जगत से जुड़े युवा भी शामिल होंगे।

वेद मंत्रों के माध्यम से ‘वसुधैव कुटुंबकम’ का संदेश दिया जाएगा और प्राचीन वैदिक ज्ञान को युवा पीढ़ी से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा।

IIT, DU और TERI से पढ़े संन्यासी देंगे वैज्ञानिक नजरिए से संदेश

इस बार महोत्सव में धार्मिक प्रवचनों को वैज्ञानिक और व्यावहारिक दृष्टिकोण से जोड़ने पर भी जोर दिया गया है। DJJS के अध्यक्ष स्वामी आदित्यानंद जी के अनुसार, संस्थान के 15 से 20 उच्च शिक्षित संन्यासी कृष्ण संदेश से जुड़े वैज्ञानिक और व्यावहारिक विषयों पर प्रवचन देंगे।

इनमें साध्वी डॉ. निधि भारती, साध्वी डॉ. शिवानी भारती, साध्वी पारमा भारती, साध्वी तपेश्वरी भारती, साध्वी अदिति भारती, डॉ. सर्वेश्वर और स्वामी महादेवानंद प्रमुख हैं। ये विद्वान श्री कृष्ण के जीवन और संदेश की तर्कसंगत व्याख्या के जरिए विभिन्न भ्रांतियों को दूर करने का प्रयास करेंगे। महोत्सव में संस्थान के दुनिया भर में स्थित 350 से अधिक केंद्रों से आए 1,000 से ज्यादा स्वामीजन और साध्वी भी मौजूद रहेंगे।

झांकियों में श्रद्धालु खुद बनेंगे कृष्ण लीला का हिस्सा

महोत्सव में श्रद्धालुओं के लिए इंटरैक्टिव झांकियां भी तैयार की जा रही हैं। करीब 350 वर्ग फीट में बनाई गई इन झांकियों में लोग केवल दर्शक नहीं, बल्कि कृष्ण लीलाओं का हिस्सा बन सकेंगे।

श्रद्धालु कृत्रिम यमुना को पार कर बाल कृष्ण को ले जाने का अनुभव ले सकेंगे। गोवर्धन लीला में लकड़ी की लाठियां अर्पित करने, कृष्ण झूला झुलाने और मटकी फोड़ लीला के जरिए अहंकार त्यागने का संकल्प लेने जैसी गतिविधियां भी होंगी।

माखन लीला के जरिए आत्म-मंथन का संदेश दिया जाएगा। अंत में भव्य आरती के बाद ब्रह्मज्ञानी वेद-पाठियों द्वारा श्रद्धालुओं को तिलक और अक्षत का प्रसाद दिया जाएगा।

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