दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रसंघ चुनाव 2026 के रिजल्ट जारी कर दिए गए हैं। डूसू के इस चुनाव में 4 में से तीन पदों पर आरएसएस के स्टूडेंट विंग एबीवीपी ने तीन पदों पर कब्जा जमाया है, जबकि एक पद पर निर्दलीय उम्मीदवार ने अपना परचम लहराया है।

तीन में एबीवीपी के उम्मीदवार यश डबास ने अध्यक्ष पद, रिया छावड़ी ने सचिव और लक्ष्य राज सिंह ने संयुक्त सचिव के पद पर जीत दर्ज की है, जबकि उपाध्यक्ष पद पर निर्दलीय उम्मीदवार दीपांशु शौकीन ने जीत गए हैं।

वाम छात्रों से उठा छात्रों का भरोसा?

ऐसे में गौर करने वाली बात नोटा वोटों पर भी है, क्योंकि दो पदों पर वाम उम्मीदवारों को नोटा से भी कम वोट प्राप्त हुए हैं। इसका मतलब साफ है कि छात्रों ने वामपंथी उम्मीदवारों को साफ नकार दिया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रसंघ चुनाव में लेफ्ट विंग की AISA-SFI ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा।

किसे कितने वोट मिले?

अध्यक्ष पद की बात करें तो एबीवीपी के यश डबास को 24,576 वोट मिले। कांग्रेस से स्टूडेंट विंग एनएसयूआई के उम्मीदवार विजयशंकर मीना को 22523 वोट मिले, जबकि AISA-SFI गठबंधन की उम्मीदवार अनन्या रतूड़ी को 5377 वोट मिले। इधर छात्रों ने 4310 वोट नोटा को दिया यानी किसी भी उम्मीदवार पर भरोसा नहीं जताया।

सचिव पद की बाद करें तो एबीवीपी की उम्मीदवार रिया छावड़ी को 21650 वोट मिले, एनएसयूआई के उम्मीदवार नम्रता चौधरी को 14869 वोट मिले, जबकि AISA-SFI गठबंधन के उम्मीदवार स्टैनज़िन डेस्क्योंग को 8734 वोट मिले। वहीं, 7884 छात्रों ने नोटा बटन दबाया।

इन दो पदों पर वाम से अधिक NOTA को वोट

उपाध्यक्ष पद पर निर्दलीय उम्मीदवार दीपांशु शौकीन को 30,615 वोट मिले। एबीवीपी के उम्मीदवार इशू मौर्य को 16910 वोट, एनएसयूआई के वीर चतरथ को 4313 वोट मिले। जबकि AISA-SFI गठबंधन के उम्मीदवार अक्षत शिखर को 2883 वोट मिले। वहीं, 4359 छात्रों ने नोटा बटन दबाया, यानी छात्रों ने वाम उम्मीदवार से अधिक भरोसा नोटा पर जताया।

संयुक्त सचिव पद पर एबीवीपी के उम्मीदवार लक्ष्य राज सिंह को 16615 वोट मिले, निर्दलीय उम्मीदवार विशेष यादव को 15778 वोट मिले, जबकि एनएसयूआई के गोपाल चौधरी को 15206 वोट

मिले। वहीं, AISA-SFI गठबंधन के उम्मीदवार बी पारिजात को 5837 वोट मिले। 7389 छात्रों ने नोटा का बटन दबाया, यानी यहां भी वाम उम्मीदवार से अधिक वोट नोटा को मिला।

छात्रों को क्यों नहीं लुभा सके वाम उम्मीदवार?

सत्य निकेतन घटना के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी के चुनाव में छात्र हॉस्टल में सुधार का मुद्दा अधिक गूंजा, जिस पर वाम दल के छात्र संघ छात्रों को भरोसा में नहीं ले पाई, न ही उन्हें कोई सॉल्यूशन बता पाई। साथ ही सस्ते किराये के लिए रेंट कंट्रोल प्रावधान के मुद्दे पर भी वाम उम्मीदवार छात्रों को अपनी ओर आकर्षित करने में नाकाम रहे।

यह भी पढ़ें: सत्य निकेतन हादसे और Genz प्रोटेस्ट समेत इन मुद्दों को नहीं भुना पाई कांग्रेस? डूसू चुनाव में NSUI का सूपड़ा साफ

दिल्ली छात्रसंघ चुनाव 2026 के नतीजे आ गए हैं और ABVP ने 4 में से 3 पदों पर जीत दर्ज कर ली है। ABVP के उम्मीदवार यश डबास (अध्यक्ष), रिया छावड़ी (सचिव) और लक्ष्य राज सिंह (संयुक्त सचिव) चुनाव जीत गए हैं। वहीं एक पोस्ट उपाध्यक्ष पर निर्दलीय कैंडिडेट दिपांशु शौकीन ने जीत दर्ज की है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें