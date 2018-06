उत्तराखंड के बाद अब दिल्ली-एनसीआर में भी तेज आंधी

शुक्रवार (1 जून) को खिली धूप और उमस के साथ बीता दिल्ली एनसीआर का दिन शाम होते-होते धूलभरी आंधी में तब्दील हो गया। इस धूल भरी आंधी से कहां क्या नुकसान हुआ, यह तो खबर लिखे जाने तक पता नहीं चल पाया था, लेकिन मौसम के अचानक यूं करवट बदलने से भीषण गर्मी से झुलस रहे लोगों को राहत की सांस जरूर मिली। वहीं कुछ इलाकों की बिजली गुल होने की बात सामने आई। शाहदरा में आंधी के कारण मेट्रो रुकी रही। इंटरनेट से प्राप्त जानकारी के मुताबिक शुक्रवार के दिल्ली एनसीआर के मौसम में कुछ बादलों के छाए रहने की भविष्यवाणी की गई थी। दिल्ली का अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 29 डिग्री बताया गया। वहीं 42 किमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से हवा चलने की बात कही गई थी। इस दौरान हवा में 44 फीसदी नमी पाए जाने का भी अनुमान लगाया गया था। गूगल से प्राप्त जानकारी के अनुसार शनिवार से लेकर अगले बुधवार तक मौसम साफ रहने के आसार जताए गए हैं। इस दौरान दिन में धूप खिली रहेगी, लेकिन तापमान में कुछ खास अंतर नहीं रहेगा।

अगले हफ्ते गुरुवार और शुक्रवार को बादल छाए रहेंगे और तापमान में भी गिरावट देखी जा सकती है। बता दें कि पिछले महीने कई दफा ऐसा हुआ जब मौसम विज्ञानियों के अनुमान सटीक बैठे। पिछले दिनों उत्तर भारत के कई इलाकों में आंधी-तूफान के कारण भारी तबाही देखी गई। मौसम के जानकारों के अनुसार मौजूदा फौरी राहत के बाद अगले कुछ दिनों तक दिल्ली वालों को उमस भरी गर्मी परेशान करेगी क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ या चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बनता नहीं दिखाई दे रहा है।

Dust storm hits parts of Delhi. Visuals from near Shastri Bhawan pic.twitter.com/pS8di7UkMG

— ANI (@ANI) June 1, 2018