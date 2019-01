उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ऐसे में ठंड और शीतलहर के चलते प्रशासन ने सभी निजी और सरकारी स्कूलों को 12 जनवरी तक बंद रखने के आदेश दिए हैं। बता दें कि गाजियाबाद के बेसिक शिक्षा अधिकारी राजेश कुमार श्रीवास्तव ने आदेश जारी किया है कि जिलाधिकारी गाजियाबाद के आदेशानुसार वर्तमान में चल रही शीतलहर के कारण जनपद में संचालित कक्षा 12 तक सभी बोर्डों के विद्यालय दिनांक 12 जनवरी 2019 तक बंद रहेंगे। आदेशों का कढ़ाई से अनुपालन कराए जाना सुनश्चित करें। गाजियाबाद के अलावा हरियाणा में भी 15 जनवरी तक भी सभी स्कूलों में अवकाश रहेगा।

