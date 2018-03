दिल्ली यूनिवर्सिटी की लड़की पर वीर्य(सीमेन) भरा गुब्बारा फेंकने का मामला तूल पकड़ता दिख रहा है। जीसस एंड मेरी कॉलेज के छात्रों और शिक्षकों ने गुरुवार(एक, मार्च) को राजधानी स्थित पुलिस हेडक्वार्टर पर प्रदर्शन किया। उन्होंने होली के मौके पर अभद्रता रोकने की मांग की।

उधर पीड़ित लड़की ने इस मसले पर बोलते हुए कहा कि वह घटना के बाद बिल्कुल शर्मिंदा नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने यह काम किया , वो निहायत ही घिनौन था। लड़की ने कहा-मैं बस में थी, बाहर से लड़कों के ग्रुप ने मेरे ऊपर सीमेन भरा गुब्बारा फेंका। मैं इससे शर्मिंदा नहीं हुई मगर यह बहुत घिनौना था। यह देखना डरावना है कि मानवता इस कदर गर्त में जा रही है। किसी लड़की पर सीमेन फेंकना उसकी गरिमा के खिलाफ है।

बता दें कि लेडी श्रीराम कॉलेज में पढ़ने वाली छात्रा के साथ दिल्ली केअमर कॉलोनी इलाके में होली की आड़ में शोहदों ने शर्मनाक घटना की थी। उस पर वीर्य भरा गुब्बारा फेंक दिया था। जिसके बाद छात्रा ने सोशल मीडिया ने लिखकर गुस्से का इजहार किया था। यह पोस्ट वायरल होने पर जिला पुलिस उपायुक्त चिन्मय बिश्वाल ने कहा था कि अमर कॉलोनी स्थिति कैफे के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। आरोपियों की तलाश चल रही है।

I was in bus & hit by group of men from outside. Not embarrassed but it was disgusting. Horrible to see humanity has degraded. Being strangers when you hit me with something like semen it’s unacceptable & against my dignity: Student alleging she was hit by a semen filled balloon pic.twitter.com/hYZeinngWh

— ANI (@ANI) March 1, 2018