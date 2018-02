DU में झगड़ा: AISA चीफ बोलीं- ABVP के लड़कों ने की बदतमीजी, मुझे सेमिनार में जाने से रोका

दिल्ली विश्वविद्यालय के सत्यवती कॉलेज में गुरुवार को महिला सुरक्षा से जुड़े कार्यक्रम के दौरान हंगामा हुआ। ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन( आईसा) की प्रमुख कलवप्रीत कौर ने सत्यवती कॉलेज में महिला सुरक्षा से जुड़े कार्यक्रम में एबीवीपी कार्यकर्ताओं पर हाथापाई का आरोप लगाया है। आरोप है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेज में गुरुवार को आयोजित इस कार्यक्रम में जाने से कवलप्रीत को एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने रोकने की कोशिश की। भाषण के दौरान एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने उनके खिलाफ नारे भी लगाए। हंगामा के चलते कार्यक्रम स्थल पर दिल्ली पुलिस को पहुंचना पड़ा।

I was in a panel discussion today organized by Satyawati College Family counseling center, google and she the people TV on online harassment. When the event was going on 40 ABVP goons came in and disrupted the event. Attacked professors and were after my life. Picture of talk pic.twitter.com/FOr8dE7p7X

— Kawalpreet Kaur (@kawalpreetdu) February 22, 2018