दिल्ली बस कॉर्पोरेशन (डीटीसी) ने शुक्रवार को जानकारी दी कि एक अगस्त से महिलाएं शहर की बसों में पिंक सहेगी स्मार्ट कार्ड के बिना फ्री सफर की सुविधा का लाभ नहीं उठा सकेंगी। सरकार ने बसों में फ्री यात्रा के लिए पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड जरूरी कर दिया है।

DTC ने अपने एक आदेश में कहा है कि एक अगस्त से पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड के बिना महिला यात्रियों को पिंक टिकट जारी नहीं किया जाएगा। महिला यात्रियों को बस यात्रा शुरू करने से पहले अपना पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड टैप करना होगा।

न्यूज एजेंसी पीटीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार, महिला यात्रियों द्वारा पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड बनवाने की गति बेहद धीमी है और इस वजह से डीटीसी अधिकारी चिंतित हैं। डीटीसी ने अपने आधिकारिक बयान में कहा कि उसकी तरफ से महिलाओं को पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड बनवाने की सलाह दी जा रही है। इसके लिए बसों में स्पेशल ड्राइव चलाया जा रहा है।

पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड बनवाने के लिए बनाए गए हैं 50 केंद्र

न्यूज एजेंसी पीटीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार, महिला यात्रियों द्वारा पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड बनाने की गति बेहद धीमी है और इस वजह से डीटीसी अधिकारी चिंतित हैं। डीटीसी ने अपने आधिकारिक बयान में कहा कि उसकी तरफ से महिलाओं को पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड बनवाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसके लिए बसों में स्पेशल ड्राइव चलाया जा रहा है।

डीटीसी के आदेश में बताया गया है कि दिल्ली सरकार ने पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड जारी (dtc pink card apply) करने के लिए शहर में 50 अधिकृत केंद्र बनाए हैं। दिल्ली की सभी योग्य महिलाएं इन केंद्रों से स्मार्ट कार्ड बनवा सकती हैं। अभी तक दिल्ली में करीब 11 लाख पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड बांटे जा चुके हैं और सरकार जुलाई के अंत तक इस आंकड़े को बढ़ाकर 13 लाख करना चाहती है। इसके बाद यह जरूरी कर दिया जाएगा।