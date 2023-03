ट्रेन में महिला यात्री के सिर पर नशे में धुत टीटीई ने किया पेशाब, हुआ गिरफ्तार, इन धाराओं में केस दर्ज

लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर जीआरपी ने टीटीई को रेलवे के उप स्टेशन अधीक्षक की पत्नी पर पेशाब करने के आरोप में गिरफ्तार किया है।

ट्रेन में टीटीई ने महिला के सिर पर किया पेशाब (फोटो- एएनआई)

इंटरनेशनल फ्लाइट के बाद अब ट्रेन में महिला पर पेशाब करने का मामला सामने आया है। एक ट्रेन में ट्रेवल टिकट एग्जामिनर (टीटीई) ने एक यात्री महिला के सिर पर पेशाब कर दिया। इस दौरान टीटीई ने नशे में धुत था। इस हरकत के लिए उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। यह मामला रविवार (12 मार्च, 2023) को अकाल तख्त एक्सप्रेस (12317) का है। इस ट्रेन में एक महिला अपने पति और उप स्टेशन अधीक्षक राजेश कुमार के साथ सफर कर रही थी। ये दोनों अमृतसर से कोलकाता जा रहे थे। जीआरपी अधिकारी ने बताया कि इसी दौरान शराब के नशे में धुत एक टीटीई ने महिला के सिर पर पेशाब कर दिया। ट्रेन लखनऊ से करीब दो घंटे की दूरी पर थी, और देर रात का समय था। इसके बाद जब महिला ने शोर मचाया तो, अन्य यात्री भी वहां पहुंच गए। आरोपी टीटीई की पहचान बिहार के मुन्ना कुमार के रूप में हुई है। इस घटना के बाद टीटीई को चारबाग रेलवे स्टेशन पर जीआरपी को सौंप दिया गया और इसके बाद उसे ज्यूडिशियल कस्टडी में भेज दिया। ड्यूटी के बाद उसे सहारनपुर जंक्शन पर उतरना था। इन धाराओं के तहत दर्ज हुआ केस लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर जीआरपी ने टीटीई को रेलवे के उप स्टेशन अधीक्षक की पत्नी पर पेशाब करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोपी पर आईपीसी की धारा 352, 354 ए और 509 के तहत मामला दर्ज किया गया है। पीड़िता के पति द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी के अनुसार, "दोनों एसी 2 टियर के कोच नंबर ए1 में बर्थ संख्या 31 और 32 पर यात्रा कर रहे थे। लगभग 12:30 बजे बर्थ संख्या 41 पर खड़े टीटीई मेरी पत्नी के पास आए और उनके सिर पर पेशाब कर दिया।"

पहले फ्लाइट में हो चुकी है ऐसी घटना इससे पहले एयर इंडिया की अमेरिका से नई दिल्ली आ रही एक फ्लाइट में नशे में धुत एक आदमी द्वारा महिला यात्री पर पेशाब करने की घटना सामने आई थी। तब बताया गया था कि यह मामला पिछले साल 26 नवंबर का था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह घटना विमान के बिजनेस क्लास में हुई थी। आरोपी यात्री की उम्र 70 साल के आसपास बताई गई थी। पीड़ित महिला यात्री ने इस घटना के बारे में कैबिन क्रू को तुरंत जानकारी दी लेकिन उन्होंने यात्री को नहीं रोका और वो फ्लाइट के दिल्ली में लैंड करने के बाद आराम से चला गया। इस घटना के बाद आरोपी यात्री पर एयरलाइन ने अपनी फ्लाइट में यात्रा करने के लिए 30 दिन का प्रतिबंध लगाया था।

