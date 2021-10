ड्रग्स केस में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को जमानत मिल गई है, लेकिन इस जमानत के दौरान आर्यन को 14 शर्तों का पालन करना पड़ेगा। इन शर्तों में ना तो वो मीडिया से बात कर सकते हैं, ना ही विदेश जा सकते हैं।

बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को क्रूज शिप ड्रग्स मामले में गिरफ्तार आर्यन खान समेत दो अन्य आरोपियों के लिए जमानत की शर्तों के साथ 5 पेज का ऑर्डर जारी किया। हाईकोर्ट ने गुरुवार को इस मामले में आर्यन खान को जमानत दे दी थी। इसके साथ ही सह-आरोपी अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को भी जमानत मिल गई थी।

हाईकोर्ट के आदेश में कहा गया है कि प्रत्येक आरोपी को एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी जाएगी। इसके बाद आर्यन खान के लिए एक्ट्रेस जूही चावला ने जमानती बॉन्ड भरा। जूही ने इसके बाद मीडिया से बात करते हुए कहा- मैं बस खुश हूं कि यह सब खत्म हो गया है और आर्यन खान बहुत जल्द घर आएंगे। मुझे लगता है कि यह सभी के लिए एक बड़ी राहत है। अब खान के वकील कोशिश कर रहे हैं कि कानूनी कार्रवाई करके शुक्रवार को ही आर्यन को जेल से बाहर निकाल लिया जाए। हालांकि आर्थर रोड जेल अधिकारी ने शाम में साफ कर दिया कि आर्यन खान आज जेल से रिहा नहीं होंगे। उन्हें शनिवार सुबह रिहा किया जाएगा।

Aryan Khan's bail | A physical copy of the release order has to be put into the bail box outside Arthur Road Jail for the release. The jail officials wait until 5.35 pm for this: Nitin Waychal, Arthur Road Jail Superintendent pic.twitter.com/bV3fz9N7LD

— ANI (@ANI) October 29, 2021