ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी (GBA) ने प्रॉपर्टी टैक्स चोरी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। GBA ने एक बयान में बताया कि नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर (NIC) और GPS सर्वे टीमों के साथ मिलकर शहर में लगभग 370 करोड़ रुपये के प्रॉपर्टी टैक्स चोरी का पता लगाया है। इसके लिए GBA ने डोर-टू-डोर सर्वे, GPS डेटा कलेक्शन और बने हुए एरिया की ड्रोन-बेस्ड मैपिंग का इस्तेमाल किया। जांच में पता चला कि लगभग 10,000 संपत्तियों की गलत जानकारी बताई गई थी, जिससे रेवेन्यू कलेक्शन कम हुआ।

5,141 संपत्तियों पर टैक्स चोरी की रिपोर्ट

बेंगलुरु साउथ सिटी कॉर्पोरेशन ने 5,141 संपत्तियों पर टैक्स चोरी की रिपोर्ट दी है। जबकि बेंगलुरु वेस्ट सिटी कॉर्पोरेशन ने ऐसी 3,420 संपत्तियों की जानकारी दी है। GBA के रेवेन्यू और IT के स्पेशल कमिश्नर मुनीश मौदगिल ने कहा, “हमें इन 10,000 संपत्तियों में लगभग 370 करोड़ रुपये की चोरी मिली है। इसमें लगभग 49,000 नोटिस शामिल हैं।”

GPS डिवाइस का हुआ इस्तेमाल

बता दें कि अधिकारी हैंडहेल्ड GPS डिवाइस का इस्तेमाल करके रोज़ाना करीब 10,000 संपत्तियों का सर्वे कर रहे हैं, जबकि हाई-रिज़ॉल्यूशन ड्रोन इमेज से असली बने हुए एरिया का मैप बनाया जा रहा है। टैक्स डिक्लेरेशन से मैच करने से पहले इस डेटा को क्वालिटी कंट्रोल वेरिफिकेशन से चेक किया जाता है।

अधिकारियों ने कई ऐसे मामलों की पहचान की है जिनमें प्रॉपर्टी मालिकों ने छोटे बने हुए एरिया बताए या कमर्शियल इस्तेमाल नहीं बताया। हालांकि जांच करने पर पता चला कि प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा या पूरा इस्तेमाल बिजनेस के लिए किया जा रहा था। ऐसी गड़बड़ियों से सीधे तौर पर टैक्स कैलकुलेशन और रेवेन्यू कलेक्शन कम हो जाता है।

GBA ने कहा, “GPS-बेस्ड ग्राउंड डेटा का ड्रोन इमेज और डिजिटाइज़्ड मैप से मैच किया जाता है। अगर बताए गए एरिया या इस्तेमाल में कोई अंतर होता है, तो मालिकों को ब्याज और पेनल्टी के साथ टैक्स बचाने के लिए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है।” SMS और IVR के ज़रिए नोटिस भेजे जाते हैं। जिन प्रॉपर्टी मालिकों को नोटिस मिलते हैं, वे 15 दिनों के अंदर ऑफिशियल पोर्टल BBMPenyaya.karnataka.gov.in पर जवाब दे सकते हैं या अपील फाइल कर सकते हैं। वहीं जो लोग तुरंत बकाया चुकाना चाहते हैं, वे BBMPtax.karnataka.gov.in पर ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं।

सर्वे कैसे किया गया?

घर जाकर GPS टीम मोबाइल ऐप में प्रॉपर्टी का प्रॉपर्टी टैक्स डेटा रखती है।

विज़िटिंग टीम का सदस्य हर प्रॉपर्टी का GPS डेटा कैप्चर करता है। इसमें रेजिडेंशियल/कमर्शियल/मिक्स्ड प्रॉपर्टी शामिल है।

प्रॉपर्टी का GPS डेटा, इस्तेमाल की डिटेल्स और फ्लोर की संख्या मोबाइल ऐप से बैकएंड पर भेजी जाती है।

QC टीम सभी मिली हुई प्रॉपर्टी और GPS टीम द्वारा भेजे गए डेटा की क्वालिटी चेक करती है। रिजेक्ट किए गए केस रिव्यू के लिए GPS टीम को वापस भेजे जाते हैं।

QC से पास हुए केस की तुलना ड्रोन डेटा और डिजिटाइज़्ड बने हुए एरिया से की जाती है। अगर बना हुआ एरिया नागरिकों द्वारा बताए गए एरिया से ज़्यादा है, या अगर इस्तेमाल कमर्शियल है (पूरा या कुछ हिस्सा) और बताया नहीं गया है, तो सिस्टम कारण बताओ नोटिस भेजेगा। इन नोटिस में चोरी किए गए टैक्स के साथ-साथ लागू ब्याज और पेनल्टी का पेमेंट करने की ज़रूरत होती है। पढ़ें टोरंटो में बेंगलुरु के टेक प्रोफेशनल की हत्या

