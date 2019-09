रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) ने आंध्र प्रदेश के कुरनूल में स्वदेश निर्मित ‘मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल’ (एमपीएटीजीएम) का बुधवार (11 सितंबर) को सफल परीक्षण किया। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि यह एमपीएटीजीएम के सफल परीक्षण की यह तीसरी श्रृंखला है। इसका इस्तेमाल सेना देश की रक्षा के लिए करेगी। बता दें कि मिसाइल को सेना की इन्फैंट्री बटालियन के लिए तैयार किया जा रहा है। मिसाइस को मैन-पोर्टेबल ट्राइपाड लांचर से फायर किया गया और इसने परीक्षण के दौरान टारगेट को सफल तरीके से नष्ट भी किया।

क्या खास है इस मिसाइल मेंः बता दें कि ‘मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल’ पूरी तरह से स्वदेशी रूप से विकसित मिसाइल है। इसमें अल्ट्रा-आधुनिक इमेजिंग इन्फ्रारेड रडार लगाया गया है। यह मिसाइल को दुश्मन की टैंकों एवं अन्य बख्तरबंद वाहनों को तबाह करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। बता दें कि मिलाइल एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइल है, जो उच्च विस्फोटक से लैस है। ऐसे में अधिकतम मारक क्षमता लगभग 2.5 किलोमीटर की बताई जा रही है।

India today successfully test fired Man Portable Anti Tank Guided Missile system from a firing range in Kurnool, Andhra Pradesh. This is the 3rd successful test firing of missile system which is being developed for Indian Army’s need for 3rd generation Anti-tank guided missile. pic.twitter.com/O5QYigZdrc

