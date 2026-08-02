ओमान और कतर में सात साल से ज्यादा समय सहित लगभग 15 साल तक सिविल इंजीनियर के तौर पर काम करने वाले व्यक्ति के लिए खेती करियर का विकल्प नहीं थी। हालांकि, चार साल पहले पंजाब के होशियारपुर जिले के अपने गांव बाजवाड़ा लौटने पर 38 साल के धर्मपाल सिंह सैनी ने किसान बनने का फैसला किया।

संगरूर जिले के संगतपुरा गांव में, जो यहां से लगभग 220 किलोमीटर दूर है, 40 साल के करमजीत सिंह भारतीय सेना में 16 साल से ज्यादा समय तक सेवा करने के बाद घर लौटे और अपने 10 एकड़ के पारिवारिक खेत पर खेती शुरू की। दोनों किसानों में एक बात समान है कि उन्होंने ड्रैगन फ्रूट के लिए एक-एक एकड़ ज़मीन समर्पित की, क्योंकि उनका मानना ​​था कि इससे पारंपरिक गेहूं-धान की खेती की तुलना में 20 से 25 गुना ज्यादा फायदा होगा।

एक विविध मॉडल विकसित किया

और चार साल बाद सैनी ने अपनी चार एकड़ जमीन पर खेती का एक विविध मॉडल विकसित किया। इससे सालाना 20 लाख रुपये से ज्यादा की कमाई होती है और ड्रैगन फ्रूट इसका मुख्य आधार है।

दूसरी ओर, करमजीत ने कुछ साल पहले खेती शुरू की और ड्रैगन फ्रूट के साथ प्रयोग करने का फैसला किया। सेना में सेवा करते हुए ग्रेजुएशन पूरा करने वाले करमजीत ने कहा, “मेरे परिवार की 10 एकड़ जमीन पर पारंपरिक गेहूं और धान की खेती होती थी, लेकिन बागवानी की संभावनाओं को देखने के बाद, मैंने ड्रैगन फ्रूट के साथ प्रयोग करने का फैसला किया और 450 पोल लगाए। मैंने अलग-अलग तापमान की स्थितियों में उनके प्रदर्शन के आधार पर 14-15 किस्में चुनीं और लगाईं।”

सैनी ड्रैगन फ्रूट फार्म स्थापित किया

करमजीत को इस साल लगभग छह टन फसल होने की उम्मीद है। सैनी ने कहा कि वह विदेश में अच्छी कमाई कर रहे हैं, लेकिन “मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं खेती से कम कमाता हूं।”

सैनी ने 2022 में अपना एक एकड़ का ड्रैगन फ्रूट बाग सैनी ड्रैगन फ्रूट फार्म स्थापित किया और इसमें लगभग 478 कंक्रीट के पोल हैं। इनमें से हर एक पोल पर चार पौधे लगे हैं। अल्ट्रा-हाई-डेंसिटी वाले इस बागान में कतारों और पौधों के बीच 11 फीट गुणा 7 फीट की दूरी है। इससे प्रति एकड़ 1,900 से ज्यादा पौधे लगे हैं। अगस्त 2023 में पहली बार फल लगने शुरू हुए। चौथे साल में, सैनी को 6-7 टन फल मिलने की उम्मीद है, जिनकी कीमत 200-250 रुपये प्रति किलो के थोक भाव से 12-15 लाख रुपये होगी। इस सीजन में वे पहले ही दो टन से ज्यादा फल तोड़ चुके हैं और फरवरी तक कई बार और तुड़ाई होगी।

पांचवें साल तक उन्हें उम्मीद है कि बाग पूरी तरह से उत्पादन देने लगेगा। मौसम और फसल के रखरखाव के आधार पर, हर पोल से लगभग 25 किलो या प्रति एकड़ 10-11 टन पैदावार हो सकती है। इसकी कीमत 22-25 लाख रुपये होगी। वे पौधों के मरने की दर को लगभग 4 प्रतिशत मानकर चलते हैं।

शुरुआती निवेश काफी ज्यादा

हालांकि, शुरुआती निवेश काफी ज्यादा है। दोनों किसानों का अनुमान है कि ड्रैगन फ्रूट का पक्का ढांचा बनाने और बाग लगाने में प्रति एकड़ लगभग 6.5 लाख रुपये का खर्च आता है। ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई सिस्टम से निवेश बढ़ जाता है, लेकिन सरकारी मदद से किसानों का खर्च कम हो जाता है।

एक बार ड्रैगन फ्रूट का बाग तैयार हो जाने पर, सालाना रखरखाव का खर्च काफी कम हो जाता है। सैनी का अनुमान है कि वे हर साल मजदूरी, छंटाई, खरपतवार प्रबंधन, पौधों की देखभाल और दूसरे कामों पर प्रति एकड़ लगभग 1.5 लाख रुपये खर्च करते हैं। ड्रिप सिंचाई से गेहूं और धान की तुलना में पानी की खपत बहुत कम होती है।

पत्नी परविंदर कौर और पिता मोहन लाल सैनी, सैनी के लिए बहुत बड़ा सहारा हैं। वे गर्मियों में दो एकड़ में पेठा और सर्दियों में मौसमी सब्ज़ियां उगाते हैं और साल भर में लगभग 20-25 तरह की फसलें उगाते हैं। एक और आधे एकड़ में अमरूद है, जबकि बाकी आधे एकड़ में उनके तीन मवेशियों के लिए चारा उगाया जाता है। ये सभी फसलें मिलकर उनकी सालाना आय में 8-9 लाख रुपये जोड़ती हैं।

प्राकृतिक और जैविक खेती के तरीकों को अपनाते हैं सैनी

सैनी प्राकृतिक और जैविक खेती के तरीकों को अपनाते हैं, हालांकि उनका कहना है कि कभी-कभी ये रासायनिक खेती से ज्यादा महंगे हो सकते हैं। करमजीत को खेती में उनके प्रयासों के लिए एक किसान मेले में पहचान मिली। उन्होंने कहा, “ड्रैगन फ्रूट के एक एकड़ से मुझे जो कमाई होती है, वह गेहूं और धान वाली बाकी नौ एकड़ जमीन से होने वाली कमाई से कहीं ज्यादा है।”

करमजीत ने बताया कि खेती के खर्चों को ध्यान में रखने के बाद, गेहूं और धान से प्रति एकड़ लगभग 90,000 रुपये से 1 लाख रुपये तक की ही आय हो सकती है। करमजीत ने विविधीकरण के तहत अधिक क्षेत्र लाने के लिए एवोकाडो सहित कई फलों की फसलों को प्रायोगिक आधार पर लगाया है।

दोनों किसानों ने सीधे किसान-से-ग्राहक तक का नेटवर्क बनाया है और सैकड़ों खरीदारों को मुफ्त होम डिलीवरी दे रहे हैं। हालांकि, उनका संदेश एक ही है, “छोटे और सीमांत किसानों को ज्यादा कमाई के लिए ज्यादा जमीन की जरूरत नहीं हो सकती है; उन्हें बस इस बात पर फिर से सोचने की जरूरत है कि वे क्या उगाते हैं।”

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